Kanye West beklager til det jødiske folket

BEKLAGER: Rapperen beklager for sine sjokkerende uttalelser. Foto: Jonathan Brady

Rapperen ber om unnskyldning for sine uttalelser.

Rapper Kanye West (46), eller Ye, har tatt til Instagram for å beklage for sine støtende kommentarer til det jødiske folket det siste året.

– Jeg beklager på det sterkeste til det jødiske samfunnet for ethvert utilsiktet utbrudd forårsaket av mine ord eller handlinger.



Slik starter han teksten som er skrevet på hebraisk.

– Det var ikke min intensjon å fornærme eller fornedre. Jeg angrer dypt all smerte jeg kan ha forårsaket, skriver han.

– Jeg er dedikert til å begynne med meg selv og lære fra denne opplevelsen for å sikre større sensitivitet og forståelse i fremtiden. Deres tilgivelse er viktig for meg, og jeg er dedikert til å gjøre opp for meg og fremme samhold, skriver han videre, skriver han videre.

Det siste året har West stått i hardt vær for sine uttalelser på sosiale medier, som har blitt sett på som antisemittiske.

I flere år skal West ha snakket negativt om jøder, i tillegg til å ha snakket positivt om blant andre Adolf Hitler. Han har blant annet villet kalle opp et album etter han.