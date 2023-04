Kamelen utsatt for svindelforsøk - bestilte vibrator

GOD KVELD NORGE (TV 2): Varer for flere tusen kroner ble gjort i rapperens navn. Metoden omtales som en ny type svindel.

DELER: Marcus Kabelo Møll Mosele forteller at han har blitt utsatt for svindel. Foto: God kveld Norge

Natt til søndag delte Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som rapperen Kamelen (30), at han var utsatt for svindelforsøk.

Det meldte han selv på Instagram.

Ifølge 30-åringen skal noen ha handlet varer i hans navn på kreditt hos Vitusapotek, til rundt 50 000 kroner.

Flesteparten av varene besto av diverse skjønnhetsprodukter og kosttilskudd, i tillegg til en vibrator med en prislapp på 949,90 kroner.

– Kommer ikke til å betale

Rapperen skriver at kjøpene er gjort via den nordiske betalingstjenesten «Walley», som er under Collector Bank.

Mosele hevder at tjenesten kun krever adresse, telefonnummer, e-post og personnummer.

Han er kritisk til at nettbutikker bruker «Walley», da tjenesten ikke krever signering via bankID.

Ett av kjøpene besto av 20 pakker med hudkrem til nesten 4000 kroner. Foto: Skjermbilde tilsendt fra Marcus Kabelo Møll Mosele.

– Jeg kommer ikke til å betale noe, skriver Kamelen i en melding til TV 2.

– Jeg står ikke til ansvar når sikkerheten er så dårlig som hos «Walley».

Skal iverksette tiltak

Daglig leder i Walley, Mikael Anstrin opplyser at de er kjent med saken men kan ikke uttale seg om konkrete kunder grunnet bankhemmeligheter.

Anstrin forklarer til TV 2 at de har «alternative sikkerhetstiltak» i de tilfellene BankID ikke kreves for å verifisere kundens identitet, og henviser til at Walleys Checkout benytter BankID.

– Det ble ikke brukt for denne spesifikke handelen, men en annen teknisk løsning med begrensede muligheter. Vi jobber med å iverksette tiltak for denne løsningen, sier den daglige lederen.

– På nettsiden til Walley står det at de skal sørge for en betaling som er «smartere, enklere og tryggere» for forhandlere og kunder. Hvilke sikkerhetstiltak har dere for å forhindre svindelforsøk?

– Kontroll av identitet ved levering, levering til folkeregistrert adresse og systemer for transaksjonsovervåking, sier han og legger til:

– Vi jobber med sofistikerte modeller.

Walley-sjefen slår fast at de har tydelige prosesser for håndtering av potensielle bedrageri, som de informerer kundene om når de tar kontakt.

– Det inkluderer blant annet at kunden som påstår å ha blitt utsatt for svindel skal politianmelde. Ved bekreftet svindel må kunden aldri betale.

«Ofre» kan måtte betale

Nordea sin svindelekspert, Ida Marie Edholm, uttaler seg kun på generelt grunnlag, men sier til TV 2 at de ikke opplever at mange blir utsatt for lignende svindel.

– Det er ikke en utbredt metode så vidt meg bekjent, men det vi ser mest av er «phishing» på nett, forteller Edholm.

Svindelekspert Ida Marie Edholm. Foto: Nordea

Phishing-metode, eller nettfisking som det kalles på norsk, brukes for å fiske etter sensitiv informasjon. Ofte får man en epost eller SMS med noen som utgir seg for å være banken din eller et kjent selskap.

– Hos de fleste steder må man bekrefte med BankID for å kunne betale, som en ekstra sikkerhetsmekanisme. Dersom du mistenker at sensitive opplysninger er på avveie, kan man sperre seg hos kredittvurderingsselskapene.

– Hvordan løser disse sakene seg vanligvis? Må «ofrene» betale for kjøpene?

– Det kan hende. Men dersom du blir utsatt for noe slikt, så sperr kortet ditt og BankID - og legg til en kredittsperre. Deretter reklamerer man hos kortutsteder eller banken, så blir det tatt en vurdering om refusjon, råder Edholm.

Ny type svindel

Vitusapotek forsikrer til TV 2 at fakturaene vil bli slettet og at de skal bære kostnadene.

– Det er beklagelig. I dette tilfellet har en person blitt utsatt for identitetstyveri som igjen har medført at Vitusapotek har blitt utsatt for svindel, sier pressekontakt Camilla Tully.

I likhet med svindeleksperten omtaler Tully dette som en uvanlig form for svindel.

– Netthandel og betalingsløsninger er i rivende utvikling. Det gjør at vi som virksomhet og forbrukere må være ekstra på vakt. Dette er en ny type svindel vi ikke har sett tidligere og vi bruker blant annet informasjon fra kunder for å forbedre oss. Vi har iverksatt tiltak slik at dette ikke skal kunne skje igjen.