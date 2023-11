Kamelen i sorg: – Takk for alt

Marcus Mosele (30), kjent under artistnavnet Kamelen, deler tirsdag at han har mistet sin mor.

– I går kveld tok vår kjære mor, søster og farmor farvel, skriver han på Instagram.

– Etter to og et halvt års kamp mot sykdommen var det din tur til å slippe. Tusen takk for alt, og til vi sees igjen kommer du alltid til å være savnet, fortsetter han.

Avlyste konsert

Rapperen fra Bergen avlyste nylig en konsert på grunn av «sykdom i nær familie».



– Jeg setter pris på all støtten, kjærligheten og lover å komme sterkere tilbake over nyttår, skrev han i et Instagram-innlegg for en ukes tid siden.

Det var våren 2021 artisten gikk ut i sine sosiale medier og delte at moren hadde fått diagnosen bukspyttkjertelkreft.

– I dag er det to uker siden jeg fikk beskjed om at min mor har kreft i bukspyttkjertelen. I dag kjørte jeg henne til sykehuset helt alene for å gjennomgå en omfattende operasjon hvor de skal fjerne blant annet bukspyttkjertelen og milten, skrev han.



– Jeg søker ikke sympati, men føler for å dele dette også med dere, fordi det jeg har lært av dette og vil at alle dere også skal huske, er hvor viktig det er å sette pris på det man har, for livet er lånt og ikke for evig, skrev han videre.



Hyllest til moren

I januar slapp rapperen en låt ved navn «Mama», som er en hyllest til moren. Låten fremførte han på «Lindmo».

I sangen omtaler han moren som «verdens beste kvinne» og «solen i mitt liv».

«Dette er den mest personlige og vanskeligste låten jeg har laget så langt», skrev artisten om låtslippet på Instagram.



Rapperen har tidligere fortalt NRK at morens sykdom har vært en ekstra motivasjon til å holde seg unna fengsel.

– Jeg hadde aldri klart å tilgi meg selv hvis jeg hadde sittet i fengsel, og så hadde mamma gått bort uten at jeg fikk være der for henne. Hun har vært der for meg hele livet, så da hadde jeg ikke hatt det så godt med meg selv, sa han til rikskringkasteren.