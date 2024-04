«Kamelen» har mistet lappen

Artisten Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent under aliasene Kamelen eller Slim Kamel, deler på Instagram at han ikke lenger har gyldig førerkort.

Det gjør han ved å publisere et skjermbilde av sitt eget førerkort, der det står at dette er beslaglagt, og at artisten ikke har førerett.

«Rip» («Rest in peace, på norsk «Hvil i fred»), skriver artisten i innlegget, med henvisning til det tapte førerkortet.

«RIP»: Artisten delte nyheten selv på Instagram. Foto: Skjermbilde / Instagram

Politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt bekrefter til Bergens Tidende at Mosele ble fratatt førerkortet onsdag denne uken.

Rapperen har ikke ønsket å kommentere hendelsen overfor bergensavisen. Ifølge Fjellstad samtykker Kamelen ikke til beslaget.

Marcus Kabelo Møll Mosele har foreløpig ikke svart God kveld Norges henvendelser.

Artisten skal ha mistet lappen fordi en politiansatt som ikke var på jobb skal ha observert artisten kjøre uaktsomt og varslet hendelsen inn til sine kolleger, ifølge politiadvokaten.