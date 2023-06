Justin Biebers pappa setter sinnene i kok med homofobiske Twitter-utsagn

Jeremy Bieber (48), faren til Justin Bieber (29), har denne uken tatt til Twitter for å ytre seg i anledning Pride.

Tidligere denne uken skrev Jeremy Bieber at vi «må huske å feire familiene. Årsaken til at vi alle er her. Det denne generasjonen glorifiserer er helt utrolig».



Nylig la han dessuten ut et regnbue-bilde med tilhørende tekst: «Ikke glem å takke en straight person denne måneden for din eksistens».

Massive reaksjoner

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Flere av kommentarene gikk på at han må huske på å takke sin sønn for alle pengene.

«Ikke glem å takke Justin for alle pengene du har», var det en som skrev.



En annen skrev som følger: «Sier fyren som forlot sønnen sin og først kom tilbake til livet hans når han var millionær» .

«Takk en heteroseksuell mann som forlot kvinnen sin slik at hun måtte ta seg av barnet alene».



Posten er siden blitt slettet fra Jeremy Biebers Twitter-konto.

TAR TIL TWITTER: Pappa Bieber har flere ganger denne uken kommet med uttalelser i anledning Pride som har skapt reaksjoner på Twitter. Foto: Faksimile/Twitter.com

Pappa Bieber har nå gjort et halvhjertet forsøk på å komme med en beklagelse.



«Å erkjenne kjernefamilien er støtende? Jeg beklager til de fornærmede. Var ikke min hensikt. Ikke at min mening betyr noe», skriver 48-åringen på Twitter.



BEKLAGER: Jeremy Bieber har kommet med en beklagelse etter at han med sine utsagn vakte store reaksjoner på Twitter. Foto: Faksimile/Twitter.com

– Justin ble sint



Ifølge Daily Mail skal ikke pappas utsagn ha falt i god jord hos Justin.

SKAL HA BLITT SINT: Justin Bieber skal ha reagert med sinne på sin far, da han ble orientert om hva han foretar seg på Twitter. Foto: ANGELA WEISS

En kilde nær Justin skal ha fortalt avisen at han er opprørt over å bli dratt inn i dette «dramaet».

– Han er sint på faren for at han gjør dette, men han vet også at folk i morgen vil snakke om andre ting og at dette vil passere, sier kilden ifølge avisen.



Kilden sier videre at de to siden har snakket sammen, og at de har kommet til enighet om at det ikke skal skje igjen.