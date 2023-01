Justin Bieber har solgt musikkrettighetene sine

Det melder Variety.

Ifølge magasinet skal det være snakk om nærmere 300 verk med en prislapp på rundt to milliarder kroner.

Salget inkluderer både låtskriverrettigheter og Biebers andel av masterrettigheter til hans innspilte musikk som omfatter over 290 titler utgitt før 31. desember 2021.

Musikken til superstjernen skal fortsette å bli administrert av Universal Music.

Scooter Braun, som har representert Bieber i en årrekke, sier han er fornøyd med salget.

– Jeg vil takke Merck og hele Hipgnosis-teamet hans og alle involverte partnere for å jobbe så hardt for å få denne historiske avtalen til å skje. Da Justin tok beslutningen om å inngå en katalogavtale, fant vi raskt den beste partneren for å bevare og utvikle denne fantastiske arven, Merck og Hipgnosis.

– I 15 år har jeg vært takknemlig for å være vitne til denne reisen, og i dag er jeg glad for alle de involverte. Justins storhet har bare akkurat begynt, sier Braun i en uttalelse.

VILL PRISLAPP: Prislappen på Biebers musikkatalog var på rundt to milliarder norske kroner. Foto: MARIO ANZUONI

Merck Mercuriadis, som er grunnlegger og administrerende direktør for Hipgnosis Song Management, mener effekten av Justin Bieber på global kultur de siste 14 årene har vært bemerkelsesverdig.

– Dette oppkjøpet rangerer blant de største avtalene som noen gang er gjort for en artist under 70 år, slik er kraften til denne utrolige katalogen som har nesten 82 millioner månedlige lyttere og over 30 milliarder strømminger på Spotify alene.

Videre roser han superstjernens manager.

– Scooter Braun har hjulpet ham med å bygge en fantastisk katalog, og det er en glede å ønske Justin og hans utrolige sanger og innspillinger velkommen til Hipgnosis-familien.