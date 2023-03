«Jurassic Park»-skuespiller Sam Neill har fått kreft

Sam Neill (75) kjent fra «Jurassic Park» har fått leukemi. Det skriver The Guardian.

I den nye boken «Did I Ever Tell You This» avslører skuespilleren at han har leukemi på stadium tre. Boken skal etter planen utgis neste uke.

Det første kapittelet i boken åpnes på følgende måte:

– Greia er at jeg er syk. Muligens døende. Jeg er ikke redd for å dø, men det hadde irritert meg.

Cellegift livet ut

Det var i mars i fjor skuespilleren oppdaget at han hadde hovne lympekjertler. Kort tid etterpå ble han diagnostisert med kreft.

Neill ble satt på en cellegiftbehandling som først feilet. Han er nå satt på en ny behandling hvor han vil få cellegift hver måned, livet ut.

«Jurassic Park»-stjernen begynte å skrive vignetter fra livet sitt som en måte å holde seg opptatt mens han gjennomgikk behandling i fjor.

– Jeg fant meg selv uten noe å gjøre. Og jeg er vant til å jobbe. Jeg elsker å jobbe. Jeg elsker å gå på jobb. Jeg elsker å være sammen med mennesker hver dag og nyte menneskelig selskap og vennskap og alle disse tingene. Og plutselig ble jeg fratatt det. Og jeg tenkte, «hva skal jeg gjøre?» sier han til The Guardian.

– Ga meg grunn til å leve

Videre forteller skuespilleren at han aldri hadde noen plan om å skrive bok.

– Jeg fortsatte å skrive og da skjønte jeg at det faktisk på en måte ga meg en grunn til å leve, og jeg ville legge meg og tenke: «Jeg skal skrive om det i morgen. Det vil underholde meg».

Han beskriver skrivingen som livreddende.

– Det var en livredder egentlig, for jeg kunne ikke ha gått gjennom dette uten noe å gjøre.

Skuespillerkarrieren til Neill startet på 1970-tallet og han har hatt over 150 roller i filmer og serier som «Jurassic Park» og «Peaky Blinders».