Julie Strømsvåg har blitt mamma

Julie Strømsvåg (42) har blitt mamma. Nyheten deler hun selv på Instagram.



«Så kom hun. Akkurat da hun ville. Og for en jobb vi gjorde sammen», skriver NRK-journalisten under et bilde av føttene til den nyfødte.

I tillegg til det har hun postet et bilde av seg selv med den lille jenta på brystet.

Dette er programlederens andre barn. Det var i juni 2023 at hun avslørte at sønnen skulle bli storebror.

Hun har jobbet som sportsanker i TV 2 fra 2008 frem til hun signerte for Viaplay i 2021. I august 2022 ble det klart at TV-profilen var klar for NRK.



Strømsvåg har jobbet med store sportsrettigheter som fotball-VM, Eliteserien i fotball, vintersport og flere håndballmesterskap.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Strømsvåg, foreløpig uten hell.