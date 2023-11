Julie og Camilla Lorentzen deler fødselsbilde

FORELDRE: Influenserne Julie og Camilla Lorentzen venter sitt første barn. Her avbildet i et tidligere intervju. Foto: God kveld Norge

Influenserne Camilla Lorentzen (34) og Julie Visnes Lorentzen (27), venter en liten gutt.

På Instagram deler paret et innlegg på Instagram onsdag formiddag, hvor de hinter til at de er i gang med fødselen.

– Si farvel til gravidmagen, skriver paret i innlegget.

DELER: Julie Lorentzen ser fram til å dele fødselshistorien sin med følgerne sine. Foto: Skjermdump / Instagram

Også Julie Lorentzen har lagt ut et bilde på Instagram historiefunksjon, hvor hun deler om fødselen.

– Verdens vakreste setting. Tusen takk @Camillalor for å ha gjort ditt ytterste for å skape disse omgivelsene til fødselen. Er så spent på å dele min fødselshistorie med dere alle. Har aldri følt meg så mektig, skriver hun.



Paret har imidlertid ikke bekreftet at de har født ennå.

Gratulasjonene strømmer inn

I kommentarfeltet strømmer gratulasjonene inn fra følgerne.

«Gratulerer! Jeg er så glad på dine vegne», skriver en følger,

«GRATULERER!! Bra jobba mødre, dere gjorde det! Nyt deres lille mirakel», skriver en annen.



Også en tredje følger har kommentert innlegget, hvor det kan virke som at vedkommende har vært med på reisen:

«For en reise det var. Den gutten er så utrolig heldig som har dere to for resten av livet. Jeg har virkelig den beste jobben i verden, og dere er for alltid i livet mitt og hjertet mitt».



Til Se og Hør bekrefter Camilla at de er i gang med fødselen.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Julie og Camilla Lorentzen for en kommentar, foreløpig uten hell.

Slet med kvalme og oppkast

I slutten av oktober, kort tid før termin, oppsummerte Camilla Lorentzen graviditeten til God kveld Norge.

I starten slet Julie med kvalme og oppkast.

– Men det føles så lenge siden at vi nesten har glemt det. De foregående åtte måneder har vært utrolige fine. Det går helt strålende med oss, sa Camilla Lorentzen den gang.

Under graviditeten har paret også pusset opp villaen de kjøpte i fjor.

– Vi jobber på som bare det for å bli ferdige med mest mulig, og gleder oss bare masse til alt som skal skje fremover.



Enorme på TikTok

Sommeren 2020 kunne Camilla Lorentzen fortelle at hun hadde fått seg kjæreste. Det var på Pride-dagen, 27. juni, hun publiserte et bilde sammen med Julie Visnes og skrev: «Ja, hun er kjæresten min».

I november samme år, delte paret at de var blitt forlovet. To år senere, mai 2022, ble de gift – noe de senere feiret med en ytterligere seremoni i Thailand.

DRØMMEBRYLLUPET: Paret fikk sin drømmeseremoni i Thailand. Foto: Maja Moan

Siden den gang har paret opparbeidet seg en enorm følgerskare i sosiale medier, med til sammen over seks millioner følgere på TikTok og over 2 millioner følgere på Instagram.

På plattformene deler de åpent om livets opp- og nedturer.

Det har gjort at de har fått en svært dedikert fanskare, hvor en stor andel er utenlandske.

Her hjemme ble parets suksess anerkjent under fjorårets Vixen-utdeling, hvor begge ble nominerte, og Julie Lorentzen stakk av med to priser – deriblant den kanskje mest ettertraktede – «Årets influenser».

VANT: Camilla Lorentzen var tydelig rørt da hun tok imot Vixen-prisene på vegne av kona i fjor. Fra scenen fortalte hun at de jevnlig mottok meldinger om at det er «feil» å være skeiv. – Vår kjærlighet er like ekte som alle andre sin. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Åpen om tøff prosess

Siden sommeren 2022 har begge delt sin reise med prøverørsbefruktning. Visnes har tidligere beskrevet prosessen som en «følelsesmessig berg-og-dal-bane».

Paret har delt mange detaljer om prosessen, blant annet at det er Camillas egg som har blitt hentet ut og befruktet, som Julie gikk gravid med.



I desember i fjor delte de at Visnes var gravid, men få uker senere kom den hjerteskjærende beskjeden om at embryoet hadde sluttet å utvikle seg, og at de derfor måtte abortere.

Til tross for den triste nyheten, kunne paret i mars annonsere at de var gravide igjen.

Camilla Lorentzen har erkjent at det har vært utfordrende å dele mye av livet i en sår situasjon. Til Nettavisen fortalte hun at de hadde fått kommentarer som insinuerte at det var deres feil at de spontanaborterte, i tillegg til negative kommentarer om legningen.

– Jeg tror at alle som har gått gjennom IVF, uavhengig om det gjøres offentlig eller privat, til tider har følt seg håpløs og alene. Det å ha hverandre og vise empati og støtte for hverandre er kjempeviktig, sa Lorentzen til avisen.