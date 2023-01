Julie Lorentzen er årets livsstilsinfluenser

GOD KVELD NORGE (TV 2): Årets største influenserfest er godt i gang. Her er listen over kveldens finalister og vinnere.

Saken oppdateres.

Kjendisene har strømmet til Gamle Logen for å feire landets største influensere.

Artist og danser Alexandra Joner åpnet årets show med en kavalkade av kjente låter som Cardi B - I Like It, Camila Cabello - Havanna og Camila Cabello - Don't Go Yet.

Joner er også kveldens programleder.

Prisutdelingen er en kåring av Norges beste influensere og sosiale medie-profiler i hele 17 ulike kategorier.

Alle vinnerne kåres av en jury, med unntak av kategorien «Folkets favoritt» hvor publikum bestemmer vinneren av den gjeve prisen.

Vinnerne av Vixen Awards 2022

Under følger en oversikt over alle vinnere og nominerte i de ulike kategoriene. Vinneren er uthevet med en sort understrek.

Årets influenser: Mote

Jenny Skavlan - @jennyskavlan

Jonas Braaten - @jonasbraaten

Nina Sandbech - @ninasandbech

Morten Hegseth - @mortenhegseth

Rawdah Mohamed - @rawdi

Prisen ble delt ut av Malin Nesvoll og Nate Kahungu.

ÅRETS MOTEINFLUENSER: Jenny Skavlan ble nok en gang årets moteinfluenser. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Fra scenen sier Jenny Skavlan at det er stas å vinne nok en gang.

– Du må egentlig være ganske gal i hodet når du vil at så mange som mulig skal følge med på deg og ditt liv. Jeg har den trangen, og det er ganske absurd, sier Skavlan.

Årets influenser: Beauty

Eveline Karlsen - @evelinekarlsen

Helene Heméra - @helenehemera

Julie Fiala - @julie__fiala

Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty

Tim Kristian - @tim.kristian

– Da jeg var her for ett år siden ante jeg ikke hva jeg skulle si. Vet ikke så mye i år heller, men om jeg ser tilbake hvordan året har vært, så blir jeg så glad siden jeg har vokst så utrolig mye, forteller Leah Isadora Behn fra scenen.

Videre takker hun familie, venner og managementet.

– En ting jeg har tenkt veldig mye på i det siste er å gi faen på hva folk har å si. Jeg får så mange DMs fra unge folk som lurer på hvordan jeg tørr å gjøre som jeg gjør. Jeg sier til dem at de bare må gjøre det og gi faen.

Programleder Joner sier seg enig med Behn om at folk må lære seg å gi litt mer faen.

Årets influenser: Helse

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Maria Abrahamsen - @psyktdeg

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Kaveh Rashidi - @kavehrashidi

Wasim Zahid - @wasimzahid

Til å dele ut prisen årets helseinfluenser, var Kristin Gjelsvik og Oskar Westerlin på scenen.

– Ikke har vi god fysisk eller psykisk helse, men her står vi, sier Westerlin.

Vinneren ble lege Wasim Zahid.

ÅRETS HELSE: Lege Wasim Zahid vant prisen for årets helseinfluenser. Foto: Lise Åserud

– Jeg er et blokkbarn. Oppvokst i en innvandringsfamilie, og i dag står jeg her. Jeg syns det er utrolig morsomt at en 47 år gammel norsk-pakistant overlege vinner en pris som dette, sier Zahid og legger til:

– Psykisk helse er helt avgjørende for at vi skal trives.

Årets influenser: Sport og trening

Hedvig Wessel - @hedvigwessel

Johannes Høsflot Klæbo - @johanneshk

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Magnus Midtbø - @magmidt

Odin Kalvø - @odinmkalvo

– Denne prisen går absolutt ikke til oss to, sier Gjelsvik før de kårer Magnus Midtbø til årets influenser innen sport og trening.

TAKKER KJÆRESTEN: Magnus Midtbø brukte anledningen til å takke kjæresten fra scenen. Foto: Lise Åserud

– Det er veldig stas å vinne en pris jeg har jobbet så mye med. Jeg har brukt mer timer på Youtube enn selve klatringen, sier Midtbø.

Han avslutter med å takke kjæresten og videografen som har hjulpet han på veien.

Årets influenser: Reise og friluftsliv

Elias+Kajsa - @eliasandkajsa

Helene Myhre - @helenemoo

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Julie Valsø - @julievalso

Nikolai Schirmer - @nikolaischirmer

Vinneren av årets influenser innen reise og friluftsliv ble Julie Valsø - som ikke overraskende befinner seg på reise for øyeblikket.

Hun dukket derfor ikke opp på prisutdelingen, men deltok digitalt via video.

– Hva i alle deger? Detter er sjukt. Vi er to barn og to voksne i en bil vi har bygd selv. Tusen takk for at dere vil være med på reisen vår, og at jeg får vise hvordan det er å bo fire mennesker på syv kvadrat, sier Valsø i videoen.

Årets influenser: Livsstil

Camilla Lorentzen - @camillalor

Hanna-Martine Slåttland Baller - @hannamartinee

Julie Lorentzen - @julieevlorentzen

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee

Årets influenser innen livsstil ble Julie Lorentzen.

Kona Camilla Lorentzen, som også var nominert i samme kategori, tok imot prisen for henne ettersom hun ikke var til stede selv.

– Jeg tenkte ikke at jeg skulle bli så rørt, men holdt på å grine på vei opp. Vi har vært gjennom mye i det siste, som vi også har delt. Så jeg er glad for å stå her for Julie, sier Lorentzen fra scenen.

TOK IMOT PRIS: Camilla Lorentzen tok imot prisen til kjæresten. Foto: God kveld Norge

Paret har det siste året delt oppturer og nedturer relatert til det å få barn.

Fra scenen kommer hun med et stikk til både barneeksponeringsdebatten og den siste storm rundt nedleggingen av ABC-klinikken.

– Forhåpentligvis får vi snart en baby - som kommer til å berike livene våre, og ikke bankkontoen vår. Hvis vi får et sted å føde, så klart.

Årets influenser: Interiør, bolig og uterom

Mads Clemmetsen - @madspusseropp

Maren Baxter - @marenbaxter

Sindre Svines - @plantegutt

Stine Skoli Ommedal -@stineskoli

Tone Kroken - @tonekrok

HYLLER HÅNDTVERKERE: Mads Clemmetsen brukte sin tale til å hylle håndtverksyrker, og takker Vixen for at de tør å slippe en håndtverker til. Foto: Lise Åserud

– Jeg vil takke Vixen for å tørre å sette en håndtverker oppå her, og vil dele prisen sammen med mine andre håndtverksvenner, sier Mads Clemmetsen idet han tar imot prisen.

Årets influenser: Mat

August og Martin - @augustogmartin

Ellen Aabol - @ellenaabol

Emilie Nereng - @emilienutrition

Ida Gran Jansen - @idagranjansen

Kristoffer Kaayne Kaalsaas - @kaaynelagermat

Årets influenser: Underholdning

David Mokel - @davidmokel16

Johanne Massey - @johannemasseyy

Martha Leivestad - @marthaleivestad69

Nora Angeltveit - @noraangeltveit

Oskar Westerlin - @oskarwesterlin

Tiktokeren Johanne Massey vant prisen for årets underholdning. Hun brukte tiden på scenen til å sette fokus på kvinnelige komikere etter siste ukens storm.

ÅRETS UNDERHOLDNING: Tiktokeren Johanne Massey hyllet Martha Leivestad, som også var nominert i årets underholdning, under sin vinnertale. Foto: Lise Åserud

– Jeg har så rå kvinnelige komikere å se opp til - Martha Leivestad! Fy søren, det er en så tøff bransje, men jeg elsker hyllingen denne uken og ser det er håp, sier Massey.

Årets influenser: Bærekraft

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Fæbrik - @jointhefaebrik

Kimiya Sajjadi - @kimiyasajjadi

Kristoffer Tvilde - @krisslovesfood

Mette Nygård Havre - @spisoppmaten

– Jeg begynte å grine allerede når Jenny vant ista. Denne prisen her betyr så utrolig mye. Alle finalister er dødsråe, sier Dahlgren under sin tale.

Hun er glad Vixen har tatt med bærekraft som en egen kategori.

– Mange tror at man trenger å leve perfekt for å være noen som prater om bærekraft. At man ikke kan dra til syden eller kjøpe en ny kjole. Det er helt feil.

– Vi trenger at alle skal snakke om det, selv om man vil til syden, sier Dahlgren, før hun slår et slag for kvinnehelse:

– Kvinnehelse er samfunnshelse, avslutter hun.

Årets Gullpenn

Anne Holt – Facebook

Frida Marie Grande - @frida.tegner

Ida Fladen - Ida med hjertet i hånden

Ida Jackson - @idajackson.no

Tonje Garvik - @tonjegarvik

Årets sterke mening

Anine Olsen - @4nine

Ingeborg Senneset - @ingeborgsenneset

Kaveh Rashidi - @kavehrashidi

Kristin Gjelsvik - @kristingjelsvik

Morten Marius Skau - @mort1rulle

Årets influenser: Business

Camilla Pihl - @camillapihl

Fæbrik - @jointhefaebrik

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Marit Røttingsnes Westlie - @frutimian

Årets stjerneskudd

David Mokel - @davidmokel16

Ghaem Zafar - @ghaem.zafar

Johanne Massey - @johannemasseyy

Selene Fjellvang Lie - @seleneliie

Sofia Grindeland - @sofiagrindelandd

Årets forbilde

Karoline Bratlien - @karoline.bratlien

Lise Klaveness - @liseklaveness

Morten Marius Skau - @mort1rulle

Sumaya Jirde Ali - @sumayajirde

Folkets favoritt

Julie Fiala - @julie__fiala

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty

Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee

Therese Lien - @therese.lien

Årets influenser

Frida Marie Grande - @frida.tegner

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Jenny Skavlan - @jennyskavlan

Julie Lorentzen - @julieevlorentzen

Mads Hansen - @mads_hansen11