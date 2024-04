Julia Stiles avslører: Fikk baby i all hemmelighet

Skuespillerinne Julia Stiles (43) avslører at hun i ifjor ble mor for tredje gang. Det gjør hun til The New York Times.

– Jeg er litt som en bunt av følelser, fordi jeg har en fem måneder gammel baby og jeg begynte å regissere min første film, deler «10 Things I Hate About You»-stjernen.

For tiden er Stiles aktuell som regissør for filmen «Wish You Were Here», som avsluttet produksjonen i februar. Dette er hennes første regissørjobb.

Stjernen delte ikke kjønn og navn på babyen under intervjuet.

Fra før av deler hun sønnene Strummer (6) og Arlo (2) med ektemannen, Preston Cook, som hun giftet seg med i 2017.

Stiles gjorde stor suksess i 1999-filmen «10 Things I Hate About You», hvor hun spilte sammen med avdøde Heath Ledger. Senere har hun spilt i filmer som «The Prince and Me» og «Jason Bourne»-filmene.

Cook er også skuespiller og har hatt roller i blant annet «War for the Planet of the Apes», «Skyscraper» og «Cold Pursuit».