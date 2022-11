Julaften snus på hodet for Kristin Gjelsvik - tar overraskende grep

Julen 2021 startet influencer Kristin Gjelsvik (36) en Spleis-innsamling for å gjøre høytiden lysere for familier som gruet seg til jul.

Gjelsvik samlet da inn 400.000 kroner, og ifølge henne selv var det 130 familier som fikk en «litt kjekkere jul».

I år som i fjor, har Gjelsvik opprettet en Spleis, der pengene skal gå til vanskeligstilte familier som trenger hjelp til jul.

Onsdag formiddag er det samlet inn i overkant av 270.000 kroner.

Men, det stopper ikke her.

Det går mot en annerledes julefeiring også for Gjelsvik i år.

Tidligere i år gikk hun gjennom et samlivsbrudd med samboer Dennis Poppe Thorsen (30). De to har en tre år gammel sønn sammen.

I stedet for å grue seg til en annerledes jul, har Gjelsvik valgt å bruke anledningen til å hjelpe enda flere.

Åpner huset for ukjente

I en annonse på Finn.no inviterer hun nå 15-20 personer hjem til huset i Drammen på julaften.

INVITERER UKJENTE HJEM: Kristin Gjelsvik inviterer i år 15-20 ukjente hjem til eget hus på julaften. Foto: Faksimile/Finn.no

«I år går jeg en annerledes jul i møte. Etter et samlivsbrudd, blir julen snudd på hodet, og selv om julen blir noe annet enn jeg så for meg i fjor, åpner dette opp for noe skikkelig fint - nemlig muligheten for å åpne hjemmet mitt i Drammen på denne dagen som er vond for mange», skriver hun i annonsen.

Med det vil hun invitere hjem til seg de som ikke har noen å feire jul med, de som er vanskeligstilte, flyktninger, de som har havnet litt utpå, eller de som rett og slett bare trenger en fin opplevelse.

«Jeg har plass til 15-20 personer, og jeg er sikker på at vi skal få en skikkelig fin julaften sammen», heter det i annonsen.

– Blir frynsete

Til God kveld Norge forteller Gjelsvik at hun på under ett døgn har mottatt 25 henvendelser.

– Dette er så rørende, sier hun.

Og grunnen til det, sier hun, er som følger:

– Det er hjerteskjærende å vite at så mange sitter alene. Mange starter meldingen med at «dette sitter veldig langt inne». Det å faktisk innrømme at man har det tøft, at man er alene, og å i tillegg innrømme det overfor en fremmed. At folk velger å dele noe så sårbart med meg... Jeg er litt frynsete om dagen, og blir naturlig nok veldig preget av dette.

Hun sier at hun vil ha problemer med å si nei til personer som henvender seg til henne i denne anledning.

– Kommer det for mange så får jeg leie et lokale... Og kanskje be om samarbeid med et cateringfirma. Haha. Men hallo, jeg har muligheten til å gjøre dette, så hvorfor ikke, spør hun, og legger til at hun har hatt lyst til å gjøre noe som dette i mange år.

– Julen handler om gleden ved å gjøre noe for andre. For meg kjennes det ekstra fint å engasjere seg for noen andre enn meg selv og mitt. Og kanskje kan det inspirere andre til å invitere noen inn der det står en tom stol, legger hun til.

Gjør noe sårt om til noe hyggelig

Gjelsvik går selv mot en julehøytid som vil kjennes annerledes. Det blir jul uten sønnen Falk, som i år skal feire jul med pappa i Stavanger.

– Jeg har valgt å være alene denne julen. Jeg er privilegert og har stor familie som åpner dørene for meg, men jeg vil prøve å gjøre en situasjon som er sår og vond for meg til noe hyggelig. Ved å gjøre det, så flyttes også fokuset litt.

Hun forteller at det blir vanskelig å ikke skulle feire jul med sønnen i år, men at det var det eneste riktige å gjøre.

– Vi har hatt en annenhver jul-regel tidligere da vi var sammen også, og i år er det Stavanger-året. Og Falk skal også få feire jul med sin far, sier hun.

– Nå gleder jeg meg til julaften. Jeg tror det blir emosjonell dag for alle involverte, og spesielt for meg. Kanskje det oppstår nye vennskap, hvem vet, avslutter hun.