Joseph Fiennes om Michael Jackson-rollen: – Dårlig avgjørelse

ANGRER: Episoden ble aldri vist på TV-skjermen. Nå forteller Joseph Fiennes at han angrer på rollen. Foto: Frazer Harrison / Phil Klein

I 2016, tok Joseph Fiennes (53), på seg rollen som Michael Jackson i den britiske humorserien «Urban Myths».

Fiennes er kjent for roller som Fred Waterford i HBO-serien «The Handmaid's Tale» og som Will Shakespeare i «Shakespeare in Love».

«Urban Myths»-episoden sentrerte seg Jackson som dro på biltur etter terrorangrepet i USA 9/11, med Marlon Brando (Brian Cox) og Elizabeth Taylor (Stockard Channing).

Fiennes ble sminket hvitere, og ble anklaget for både blackface og whiteface på en og samme tid.



Jacksons datter, Paris Jackson, delte frustrasjonen over Fiennes på Twitter den gang:

– Det får meg ærlig talt til å ville kaste opp.

Den gang forsvarte Fiennes rollebesetningen, og mente Jackson var den med problemet, ikke ham:

«Jackson har definitivt et problem – et pigmenteringsproblem – og det er noe jeg tror. Han var sannsynligvis nærmere fargen min enn den opprinnelige fargen.»

Nå, sju år senere, kommenterer Fiennes episoden, som aldri ble vist på TV, og beklager til Jackson:

– Jeg tror folk har helt rett i å være opprørt, sier Fiennes nå.

– Det var en feil beslutning. Absolutt. Og jeg er en del av det – det er produsenter, kringkastere, forfattere, regissører, alle involvert i disse beslutningene. En dårlig feil, sier 53-åringen.

TV-kanalen Sky trakk episoden før sending, og sa i en uttalelse at avgjørelsen ble tatt i «lys av bekymringene uttrykt av Michael Jacksons nærmeste familie.»

Fiennes forteller også at det faktisk var han som ba TV-kanalen om å trekke episoden.

– Jeg ba kringkasteren om å trekke episoden. Og det var noen ganske heftige diskusjoner, men til slutt tok folk det riktige valget.