Jorun Stiansen: – Prøver å glemme at det er påske

Påskeferien er allerede godt i gang for mange, mens andre kanskje må smøre seg med tålmodighet litt til.

Uavhengig av om en skal reise på ferie eller ei, blir det i alle fall greit med påskestemning både til fjells og i byen, skal vi tro kjendisene her til lands,

God kveld Norge har spurt et knippe norske kjendiser om hvordan de skal tilbringe påsken – og ikke minst om hva deres villeste påskeminne er.

– Ikke en familiefestival

Programleder og TV-profil Niklas Silseth Baarli (34) forteller at påsken blir tilbrakt i rolige lag på hytta.



– Planene er å ta det helt rolig, prøve å komme meg ut på ski, kose med bikkja, spise Kvikk Lunsj, drikke rødvin og bade litt i boblebadet, skriver han i en melding til God kveld Norge.

HYTTEPÅSKE: Niklas Baarli foretrekker hytta over byen i påsken. Det beste han vet er de få forventingene til høytiden. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

34-åringen beskriver seg selv om en «hyttemann». Høytiden skal han tilbringe med familie.

– Det blir en påske med min ektemann, svigermor, hans bror og hans nye elskerinne, eller hans nye dame. Så Benjamin (ektemannen journ.anm.) skylder meg mye familietid med min side snart.

Baarli synes det beste med påske er at det er veldig få forventninger til høytiden.

– Det er ikke en slags familiefestival hvor man drar på besøk til alle som deler blodslinje, med store middager og fandens oldemor.

Påsken hun aldri glemmer

Ei som også elsker å tilbringe påsken på hytta, er sangeren Jorun Stiansen (40). Det får hun imidlertid ikke i år. For Stiansen og samboeren Egil, vil nemlig påsken bestå av noe helt annet.

RENOVERER: Jorun Stiansen er i full gang med å totalrenovere sitt nye hus på Sørlandet. Foto: Privat

I fjor kjøpte paret et gammelt Sørlandshus, derfor er det nå totalrenovering som står for tur.

– Påsken min i år kommer til å bestå av å rive vegger og bære ut isolasjon. Aldri mer, kan jeg si deg, skriver 40-åringen i en melding til God kveld Norge.

Til tross for at påsken ikke blir helt som ønsket for Stiansen, forteller hun at hun synes at høytiden har sin egen lukt og stemning:

– Det er akkurat som vinteren byr på en aller siste hygge og fest før den åpner dørene sine til den deilige våren vi har i vente.

Sangeren kan dessuten røpe at hver påske gjennom 38 år, utenom da covid kom og årets oppussing-påske, har vært tilbrakt på hytta på Hovden.

– Påsken er fjellet og hytta for meg. Basta bom. Jeg elsker det.

– Og derfor synes jeg det er helt grusomt at jeg ikke får være på hytta i år. Så i år prøver jeg å glemme at det er påske, sier hun og ler.

Det er imidlertid en påske Stiansen minnes særlig, da skal vi tilbake til påskeferien 2005.

Karrieren var i gang med å ta fart for Sørlendingen gjennom hennes deltakelse i Idol.

I den forbindelse hadde hun et intervju hun sent vil glemme.

– Se og Hør landet med et helikopter utenfor hytta mi for å gjøre ett intervju med meg. Vi fikk en tur over vidda med helikopteret etterpå, og det er et fantastisk minne jeg kommer til å ha med meg for resten av livet. Episk!

I likhet med Stiansen, har influenser og firebarnsfar Sebastian Solberg (32) et påskeminne han sent vil glemme.

Drakk ikke på et halvt år

32-åringen vender snuten mot familiehytta på Norefjell denne påsken.



Der vil de få besøk av venner, og Solberg har et lite håp om å få med seg afterski en av dagene.

DROPPET Å DRIKKE: Da Sebastian Solberg fikk ekstrem fylleangst etter en påske, ventet han lenge med å ta neste drink. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Solberg legger ikke skjul på at han liker påske, fordi han mener at nordmenn er gladere da enn de vanligvis er.

– På fjellet snakker folk faktisk sammen og alle blir litt mer joviale! Det elsker jeg, skriver han i en melding til God kveld Norge.

Firebarnsfaren legger ikke skjul på at hyttepåske er det han foretrekker.

– Jeg hadde fjellhytte da jeg var liten, og jeg husker jeg elsket det som barn. Men når vi kom opp i tenårene kvittet mamma og pappa seg med hytta, og jeg har derfor hatt mange bypåsker.

Et av minnene som Solberg minnes best, kan han avsløre at innebærer nakenhet, utkastelse og en ekstrem fylleangst.

– Det endte med at jeg ikke tok en drink på nesten et halvt år.

– Kaos uten like

Artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen (42) forteller at han skal tilbringe påsken på samme vis som de siste sytten årene.



– Jeg flytter, i tradisjonen tro, inn i turnébuss på tirsdag også er det konserter på Geilo, Radøy, Hemsedal og Hafjell som står for tur.

Det samme gjelder da for bandet og crewet hans.

PÅ VEIEN: Stian «Staysman» Thorbjørnsen skal underholde det norske folk i påsken. Det har han gjort de siste sytten årene. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hva artisten tok seg til i påsken før dette ble tradisjonen hans, husker han imidlertid ikke.

Likevel har han et minne fra påsken som ung som har satt sine spor hos 42-åringen.

– Det hendte vi dro til Strömstad på skjærtorsdagene i min ungdom. Det er jo et kaos uten like, og jeg savner det å dra på «ræggen» dit, sier Thorbjørnsen.

Finner henne på hemmelig sted

Influenser Caroline Nitter (26) har til vanlig pleid å befinne seg i Hemsedal når påsken gjør sitt inntog.

Dit skal hun imidlertid ikke i år, da hun har valgt å gjøre noe helt annet som står i stor kontrast til fjellheimen.



AMAZONAS: Caroline Nitter skal forlate landet i påsken. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

– Jeg skal på en «silent retreat» i jungelen i Amazon, sier hun til God kveld Norge.

Her skal hun tilbringe tid med en gruppe mennesker i stillhet.

Til tross for at hun har valgt å gjøre noe hun ikke pleier, synes hun det beste med påske er at alle er glade, våren er på vei, og at champagnen flyter.

I likhet med Baarli og Solberg, skal både influenserne Karianne Vilde Wølner (30) og Sara Emilie Tandberg (31) ha hyttepåske.

Begge skal feriere med familiene sine.

– Vi skal være en uke på Filefjell, også blir det mye trening og turer siden jeg er midt i «16 ukers helvete», skriver Tandberg til God kveld Norge.

PÅSKEKRIM: Sara Emilie Tandberg lager rebus til familien hvert år. Denne påsken er ingen unntak. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tradisjonene til familien Tandberg innebærer en påskekrim-rebus, noe hun arrangerer selv.

– De må gjennom mange poster og utfordringer for å få hint om hvem som kan være morderen, og hvilket våpen som er brukt.

Wølner på den andre siden, skal tilbringe tiden på Norefjell.

Den tidligere «Farmen»-deltakeren liker påske når det er sol og god stemning, og legger ikke skjul på at det er lite som er bedre enn å sette seg i sola med en kald øl.

BESTE MINNE: Da Karianne Vilde Wølner (t.h) fant ut at hun var gravid, anser hun som sitt beste påskeminne. Her avbildet med Jennie Sofie Lie Pickl. Foto: Frode Sunde / TV 2

I 2021 ble det kjent at Wølner hadde funnet tonene med Spetalen-arving, Kristian Spetalen (29), og i 2022 ble de foreldre til en liten jente ved navn Olivia.

Ifølge Wølner, fant paret ut at de ventet barn påsken det året, noe hun anser som sitt beste påskeminne.

– Men likevel blir hver påske med henne bare bedre og bedre.