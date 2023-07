Jonas Strand Gravli har giftet seg

Skuespilleren Jonas Strand Gravli (31) sa fredag sitt endelige ja til sin utkårede Trude Bratlie.

Bryllupet ble holdt på Naxos i Hellas.

Gladnyheten deler Strand Gravli på Instagram.

– Vi har nettopp giftet oss. Endelig er jeg gift med den vakreste jenta jeg kjenner! skriver en nygift Strand Gravli.

– Hun er ikke bare kjæresten min lenger, hun er offisielt min kone! Det er umulig å beskrive hvor glad jeg er. Takk til alle våre venner og familie som feiret denne magiske dagen med oss, skriver han i innlegget.

– Men mest av alt takk til Trude for at du sa ja og for at jeg fikk være mannen hennes for evigheten!



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra paret, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Også Bratlie har delt flere innblikk fra bryllupet på Instagram stories, hvor hun har repostet flere av bryllupsgjestenes historier.



Paret ble i 2021 foreldre til en jente.

Strand Gravli er kjent roller som Viljar Hanssen i «22. juli» og som Thomas Wisiting i «Wisting».

For tiden er han aktuell med den tredje og siste sesongen av Netflix-serien «Ragnarok», i rollen som Laurits.



Bratlie er ikke ukjent i filmindustrien heller, og har vært kamerassistent ved flere store innspillinger. Hun har medvirket i blant annet «Frikjent», «Børning 3» og «Heimebane».