Jonas Hoff Oftebro:– Det er ikke som det var før

Jonas Hoff Oftebro (27) skal spille mot Aksel Hennie i «Jesus Christ Superstar» på Folketeatret.

27-åringen har tidligere spilt i storfilmer som «Bølgen», «Skjelvet», og de to siste «Børning»-filmene.

I et intervju med God Kveld Norge, forteller Oftebro om krevende tider i teaterbransjen.

– Det verste er usikkerheten. Særlig disse årene hvor det har vært covid, og det ikke lages så mye ting. Kulturmidlene som gis er ganske dårlig, og det blir mindre og mindre.

– Å gi midler til kultur er ikke så veldig i vinden for tiden, mener han.



Etter korona-gjenåpningen slet flere teaterinstitusjoner med billettsalg. I fjor lanserte Det Norske Teatret en innsamlingsaksjon etter kutt i statlig støtte.

Kulturdepartementet uttalte til Aftenposten at situasjonen var en utfordring som bør bli tatt på alvor, og minnet samtidig på at teatrene selv velger strategier for å nå et bredt publikum i skiftende økonomiske tider.

Teater blir nedprioritert

Oftebro sier det er trist at teateret ikke blir mer prioritert, men føler seg heldig som har fått være med på mye etter endt skolegang.

– Det beste er alle menneskene og arbeidsplassen. Når man går på jobb så er det gøy. Vi leker og ler, vi koser oss.

Skuespilleren bekrefter at selv om det er mindre tilbud i teater, så har det ikke påvirket arbeidsdagene.

– Hvis man ikke hadde elsket å holde på med det her, så tror jeg ikke så mange hadde gjort det.

– Miljøet er bra, men det er mye usikkerhet blant skuespillere, særlig unge folk som nettopp har gått ut av skolen. Det er ikke sånn som det var før, hvor man gikk rett ut av teaterhøyskolen og inn i jobb.

– Det er skikkelig kult

Oftebro kommer fra en teaterkjær familie som er godt vant scenen og rampelyset, og deler at de er mye til hjelp.

– Der er vi veldig snille. Vi er ikke en konkurranse-familie, vi backer hverandre. Så jeg går heller til dem når jeg trenger hjelp. Jeg leste med pappa til teaterhøyskolen. Broderen har jeg også lest med. Hvis jeg trenger hjelp, ringer jeg dem. De gir meg ikke skitne råd, sånn at det går dårlig, ler han.

I tillegg til ny storproduksjon, er Oftebro å se på scenen sammen med broren Jakob Oftebro (37) og foreldrene Anette Hoff (62) og Nils Ole Oftebro (79), i teaterstykket «Lang dags ferd mot natt».

Å jobbe med familien, har bydd på positive opplevelser.

– Jeg synes det har vært veldig givende og fint. Jeg tenkte jo sånn som man gjør når man får tilbud om å jobbe med hele familien sin, at det kan bli stress. Men det har det ikke vært i det hele tatt. Det har vært en sykt fin prøveperiode, og jeg føler at vi alle har masse glede av det. Vi har vært sykt heldig, det har vært fulle hus. Det er skikkelig kult.