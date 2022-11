Jonas Benyoub om suksessen: – En slags seier til rapmiljøet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter et svært suksessfullt år er rapperen glad for at han har hatt is i magen, og at han ikke satset på «skamløs musikk».

I løpet av året har Jonas Benyoub sluppet debutalbum, vært med Karpe på ti konserter i Spektrum, blitt kåret til «Årets stjerneskudd», og gjestet «Lindmo» på NRK.

Nå slipper han andre del av debutplata «ZeroLove», nemlig «ZeroLove Deluxe», og i hovedstaden henger det i helgen et gedigent banner med Benyoub på midt i Karl Johans gate.

– Vi prøver en innovativ måte å promotere på, så gå deg en tur i Karl Johan i helgen så tror jeg du skal se noe du ikke har sett før, smiler Benyoub til God kveld Norge.

Meldinger fra eldre damer

Nylig gjestet han som nevnt Anne Lindmo, noe som ikke er mange rappere forunt.

– Det var en litt annen måte å fremføre noe på, det var ikke som å stå på scenen. Alt i alt så gikk praten veldig fint, men jeg kjenner jo meg selv og ser at jeg er litt nervøs, sier artisten fra Ellingsrud.

I etterkant har han fått en ny fanskare.

– Jeg har fått en del gode meldinger fra litt eldre damer og, smiler Benyoub.

– Det er jo en bekreftelse. Spesielt til mor og hennes venniner. Den aldersgruppa der. Fattern syntes også at det var veldig stas.

Vant pris

Han puttet mye penger og arbeid inn i årets By:Larm, og da var det ekstra stas å bli kåret til «Årets stjerneskudd». En pris som kommer med 500.000 kroner.

– Vi gikk ganske mye i minus på By:Larm, siden vi putta mye inn i showet mitt og prøvde å heve scenografien. Så fikk man avkastning umiddelbart, og det var ikke noe jeg forventet, forklarer Benyoub.

Da lærte han at det er viktig å investere i seg selv.

– Det var et stort og nytt skritt for meg, å ha muligheten til å gjøre de tingene man har drømt om, men som koster mye penger. Det gir deg nødvendigvis ikke profitt direkte, men det bygger deg slik som du vil fremstå. Så å få den bekreftelsen var veldig gøy.

– En slags seier

Men for de som har fulgt med på norsk rap er Benyoub neppe noen nykommer, for han har vært i miljøet i over ti år.

– Det er litt fett å gå den trappa jeg har gått. Ikke bare satse på en komersiell-stil og skamløs musikk, men jeg har valgt å la folk bli kjent med den jeg er, og vist utviklingen over tid, sier Benyoub og fortsetter:

– Det er en slags seier til rapmiljøet, en seier til alle unge som sitter med den drømmen jeg også satt med for 10-12 år siden. Så det er gøy å være en slags ambassadør for det. Å vise at hardt arbeid, stamina og talent skinner igjennom.

Han har lenge blitt pekt på av andre rappere som «den beste», noe som kan være frustrerende mens man venter på et gjennombrudd.

– Jeg tror man kan bli litt komfortabel, man kan hvile litt på det. Også har det vært litt krasj i hodet mitt, for man får høre det, men føler selv at man ikke er der man vil være, forteller Benyoub.

– Det er veldig ulike syn på hva det vil si å ha fått det til, noe jeg enda mener at jeg ikke har.

10 x Spektrum

Benyoub var fortsatt ukjent for mange da Karpe tok han med på låta BARAF/FAIRUZ på Omar Sheriff-prosjektet sitt. Men nå har også han spilt for over 100.000 over hele ti kvelder i Oslo Spektrum.

– De første gangene var det litt vanskelig å ta inn alt, litt surrealistisk. Karpe lot meg skinne, og jeg følte at jeg var en del av Omar Sheriff. Det var en sinnsyk opplevelse.

– Det var mange følelser som jeg ikke har kjent på før, det var nerver på en litt annen måte. Plutselig har du ikke kontroll på beina dine fordi det er et trøkk av folk. Så var det en syk steming på backstage med alle som var med, det var et minne for livet, forklarer Benyoub.

Men selv en slik opplevelse kan bli «hverdag» etter å ha gjort det flere ganger.

– Jeg vil si at vi ble litt fine på det etter fire-fem ganger, men jeg påminte meg selv flere ganger at dette er ikke som å steke et speilegg liksom, smiler han.

På veien mot dit Benyoub er i dag har han lært en hel del.

– Man må gå 100 prosent i alt, ha tålmodighet og is i magen. Så kommer alt til den tiden det fortjener å komme til.

