Jon Øigarden: – Ufattelig og utrolig provoserende

For første gang har Viaplay laget en norskspråkelig spillefilm, og handlingen er satt til andre verdenskrig. «Gulltransporten» er basert på den sanne historien om nordmennene som reddet Norges gull før nazistene fikk tak i det i 1940.

– Filmen i sin helhet gjorde at jeg ble interessert, for jeg hadde ikke hørt om gulltransporten. Jeg visste ikke hva det innebar. Da jeg først satte meg inn i det, så ble jeg mektig imponert og fascinert, sier skuespiller Jon Øigarden.

GULL: Jon spiller stortingssekretæren Fredrik Haslund, som ble satt ti å lede den farlige ekspedisjonen. Foto: Gitte Johannessen / NTB

God kveld Norge treffer han noen timer i forkant av førpremieren på Klingenberg Kino i hovedstaden. Øigarden har inntrykk av at denne delen av krigshistorien er underkommunisert.

– Men det som er spesielt, er jo at den reddet Norges gullbeholdning, som den gang var vårt oljefond. Hadde tyskerne fått tak i det, hadde vi vært et mye fattigere land frem til vi fant olja, forklarer han.

Brøt ut ekte krig

Under innspillingen av «Gulltransporten» så brøt det ut en høyst ekte krig i Europa. Øigarden forteller at Russland innvaderte Ukraina mens de hadde leseprøver.

– Det satte ting i perspektiv. Man trodde at man var ferdig med den slags, og det at en stormakt går til angrep på et annet land er ufattelig og utrolig provoserende, sier Øigarden alvorlig og fortsetter:

– Vi leste manuset vi hadde og der sto det: «Leve Norge». Jeg tenker: «Hva er det slags replikk?». Så ser jeg på nyhetene og hører ukrainere rope: «Leve Ukraina». Da forsto jeg det.

Som skuespiller prøver han å sette seg inn i situasjonen, men det er vanskelig.

– Det mobiliseres så mange mennesker som føler at de må forsvare landet sitt. Man får en overlevelseskraft som kun de som blir utsatt for det kan sette seg inn i. Å forstå det å bli invadert... Nei, det er galskap, sier Øigarden tankefullt.

ALVORLIG: Øigarden blir tankefull når han snakker om krigen i Ukraina. Foto: Kristoffer Arnesen

Tenker på sønnen

Øigarden tenker på sin 18 år gamle sønn som snart skal i førstegangstjenesten.

– Det har jo slått meg at vi kan bli involvert i noe slikt. Før tenkte jeg at militæret er et fint og trygt sted å være, men nå tenker man: «Jøss...», sier 51-åringen og blir stille.

– Det er tett på og farlig.

Han har også to døtre på 16 og 11 år.

– Hvordan snakker man med en 11-åring om krigen?

– Vi snakker om det og sier hele tiden at vi er medlem av NATO, og at det ikke vil komme hit. Man kan ikke si så mye annet. Verden er ikke perfekt enda, sier Øigarden.

FASCINERT: Øigarden ble svært fascinert av historien om gulltransporten. Foto: Kristoffer Arnesen

EXIT blir grønt

Men rent jobbmessig har 2022 vært et veldig godt år for Jon Øigarden. Omtrent samtidig med «Gulltransporten» så kommer serien «Julestormen» på Netflix, han har spilt for fulle hus på Torshovteatret med «Dødsdansen», og tredje sesong av «Exit» er ferdig innspilt.

Megasuksessen er forventet på NRK i mars eller april. Nå har Øigardens karakter «Jeppe» og resten av gjengen vridd fokuset mot det grønne skiftet.

– Vi får litt innblikk i vindmøller og den slags, det grønne skiftet og hvordan man kan tjene penger på det. Så blir man kjent med karakterene på en litt annen måte. Det er fortsatt mye heftig som skjer, lover Øigarden om sesong tre.

På spørsmål om han selv lærer noe om investeringer smiler han.

– Ja da, det kan man. De som ser på også. Det er mye du kan lære av den serien, både på godt og vondt, sier skuespilleren og ler.

EXIT: Skuespillerne Pål Sverre Hagen (William), Tobias Santelmann (Henrik), Jon Øigarden (Jeppe) og Simon J. Berger (Adam) fra Exit. Foto: Vidar Ruud

Ble saksøkt – og vant

2022 bød også på noen rettssaker for Øigarden. For i fjor var han en av flere skuespillere som ble saksøkt av det danske agentbyrået «Panorama Agency». I juni vant han, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch i den danske tingretten på alle punkter.

– Vi har holdt på lenge med det der, jeg ble saksøkt først. Jeg var ganske sikker på at jeg skulle ta dem. Jeg hadde ingenting å skjule, men det var en spesiell følelse å sitte i en dansk rettsal, det tok litt tid å bli vandt til det, minnes Øigarden.

Agenbyrået hadde saksøkt de tre norske skuespillerne for kontraktsbrudd, blant annet fordi nordmennene nektet å betale ettervederlag etter at de hadde sagt opp kontrakten med sin agent.

– Man lærer hva man burde skrive under på og ikke skrive under på. Det er ikke det at jeg ikke leste kontrakten nøye, men jeg tenkte kanskje ikke så langt, sier han, og legger til at han er veldig glad for det norske skuespillerforbundet.

Nå har «Panorama Agency» anket dommen, men Øigarden føler seg ferdig med saken.

– De kommer til å tape igjen. For meg er dette ferdig, og jeg er ikke redd for en ny runde, avslutter skuespilleren.

«Gulltransporten» har premiere på Viaplay 15. desember.