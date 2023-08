Jon Almaas leder nytt humorprogram

Jon Almaas (56) er tilbake i rollen som programleder i det nye humorprogrammet «Kamikaze» på Discovery.

Her skal Almaas sende Calle Hellevang-Larsen, Mia Hundvin og Magnus Devold ut på ulike ubehagelige oppdrag med skjult kamera.

– Oppdragene de har fått har vært særdeles ubehagelige. Jeg må si at oppgaven «skap et romantisk øyeblikk med en fremmed på gata» er høyt oppe på lista. Det samme gjelder å «gråte seg til ting». Her får vi blant annet se voksne mennesker prøve å gråte seg til gratis is i en kiosk, sier programlederen i en pressemelding.

Hellevang-Larsen, Hundvin og Devold fungerer som lagledere i hvert program og får muligheten til å plukke ut en hjelper som skal utføre oppgavene sammen med dem.

Noen av kjendisene som dukker opp i de ulike lagene gjennom sesongen er Thomas Gjertsen, Karen-Marie Ellefsen og Else Kåss Furuseth.