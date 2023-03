JoJo Moyes avlyser norgesbesøk: – For syk til å reise

Den britiske forfatteren Jojo Moyes er et kjent navn på bestselgertoppen, blant annet for «Et helt halvt år», som har vært den mestselgende boken i Norge de siste 14 årene.

I 2016 kom filmutgaven av boken ut, med «Game of Thrones»-skuespiller Emilia Clarke, og Sam Claflin kjent fra «The Hunger Games» i hovedrollene.

Totalt har nordmenn kjøpt 1,5 millioner bøker av forfatteren.

I mars skulle Moyes ta turen til Norge for første gang på seks år, i forbindelse med lanseringen av hennes nye bok «I dine sko», heter det i pressemeldingen.

STJERNEFORFATTER: Jojo Moyes signerte bøker under Oslo Bokfestival i 2014. Foto: Berit Roald /NTB scanpix

Nå bekrefter det norske forlaget til God kveld Norge at Moyes er nødt til å avlyse norgesbesøket 15-16. mars.

– Vi fikk høre fra agenten hennes at hun er for syk til å reise, sier PR-sjef i Bonnier Forlag, Julie Kalager.

Beskjeden fikk forlaget i slutten av forrige uke. Det er uklart hva som feiler briten.

Ingen lesere blir berørt av det avlyste besøket, siden det kun var planlagt at forfatteren skulle intervjues av presse og besøke ulike bokhandlere i hovedstaden, opplyser Kalager, og legger til:

– Vi håper på et nytt besøk så snart som mulig. Da ønsker vi å legge til rette for at hun kan treffe sine norske lesere, for de er det mange av.