Johnny Depp dater advokaten sin

Det melder US Weekly.

Skuespilleren er skal nå ha funnet tonen med advokaten Joelle Rich.

Romanserykter

De to ble kjent da Rich representerte Depp i 2018. Den gang saksøkte han avisen The Sun for ærekrenkelse, etter avisen anklaget skuespilleren for å være en konebanker. Skuespilleren tapte i retten mot The Sun.

Joelle Rich var ikke en av advokatene i den verdenskjente rettssaken mot Amber Heard. Men hun er avbildet i rettssalen i Virginia, der hun viser sin støtte til Depp.

Det er ikke klart om hvorvidt de to var et par under rettssaken.

Tidligere har Depp blitt koblet opp med advokaten Camille Vasquez, men hun var rask til å avkrefte romanseryktene. Hun uttalte i et intervju med People at ryktene var sexistiske.

God kjemi

– De har utrolig god kjemi. De er seriøse med hverandre, sier en kilde til US Weekly.

Kilden forteller US Weekly at Rich var gift da paret ble kjent i 2018, men at hun nå skiller seg fra ektemannen.

Videre forteller kilden at Rich ikke var forpliktet til å delta i rettssaken mot Heard, men at hun ønsket å vise sin støtte.

Rettssaken mellom Johnny Depp og ekskona Amber Heard førte til mange virale øyeblikk. I videoen under ser du hvilke hendelser fra rettssalen som har fått internett til å koke.