«John Tucker Must Die»-stjernene avslører store planer

Søndag var stjernene Jesse Metcalfe, Sophia Bush og Arielle Kebbel fra tenåringskomediefilmen «John Tucker Must Die», gjenforent under et panel på Epic Cons Chicago.

Gjengen har ikke vært offentlig samlet på nesten 18 år siden filmen kom ut. Nå røper de spennende nyheter om en mulig oppfølger på den klassiske komediefilmen.

Det skriver en rekke amerikanske medier, blant annet People Magazine.

Nytt manus

Filmen «John Tucker Must Die» kom ut i 2006.

Filmen følger Metcalfes liv som kvinnebedårer når han dater tre jenter på samme tid: Heather spilt av Ashanti (43), Beth spilt av Bush (41) og Carrie spilt av Kebbel (39).

Som hevn for at han slo opp med dem alle, verver jentene medstudent Kate, spilt av Brittany Snow (38) for å hjelpe til med å få ham ned.

KOLLEGER: Brittany Snow, Ashanti, Jesse Metcalfe og Arielle Kebbel var en del av den originale rollebesteningen i «John Tucker Must Die». Foto: AP Photo / Jeff Christensen / NTB

Filmen var Metcalfes første filmopptreden. Nå, nesten to tiår senere, avlsører Metcalfe at det finne et manus til oppfølgeren, ifølge People Magazine.

Og selv om han ikke har sett det selv, hevder han at det «tilsynelatende er fantastisk».

– Jeg vil definitivt elske å være en del av det. Jeg gleder meg til å lese det, tilføyde han.

Røper gjensyn med karakterene

Kebbel som også er involvert i manus for filmen, røper at en oppfølger involverer hele den originale rollebesetningen.

Selv om det ikke er noe offisiell bekreftelse på hvem fra den originale rollebesetningen som er involvert i prosjektet, er det ikke første gang en slik gjenforening resulterer til en faktisk film.

Blant annet var oppfølgerserien til «Gilmore Girls» et resultat av en slik gjenforening, ifølge E! News.