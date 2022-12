John Cleese hardt ut mot BBC – får klart svar

MISFORNØYD: John Cleese er ikke fornøyd med at den ikoniske serien ikke blir vist oftere på den britiske kanalen. Foto: DADO RUVIC

John Cleese viser tydelig nag mot BBC for å ikke ha vist repriser av, Monty Python. Det skriver Deadline.

Den 83 år gamle skuespilleren og komikeren spurte sine 5,6 millioner Twitter-følgere følgende:

– Kan noen (inkludert BBC-ansatte) fortelle meg hvorfor BBC ikke har vist Monty Python på et par tiår?

Markerte 50-årsjubileum

Cleeses spørsmål overså BBCs feiring av den ikoniske komedien, som inkluderte sending av den første episoden, for å markere seriens 50-årsjubileum i 2019.

John Hoare, en TV-regissør, svarte Cleese og minnet ham om natten dedikert til Python på BBC.

– Jeg satt i BBC Twos presse-suite den 7. september 2019, forberedte en episode av Monty Python for overføring som en del av en kveld med Python-relaterte programmer, og satte den deretter på lufta, hvis det hjelper, sa Hoare.

SAMLET: Skuespillerne Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin og Terry Jones, samlet i 2020. Foto: JUSTIN TALLIS / NTB

Nevnte ikke rettighetsavtaler

Cleeses tweet nevnte heller ikke rettighetsavtaler gjort for Monty Python-katalogen.

Serien og filmene, inkludert Monty Python og den hellige gral, strømmes alle nemlig på Netflix i Storbritannia.

En britisk TV-kanal gjorde også en avtale tidligere i år for å sende igjen alle fire sesongene av komedien, hvor Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Graham Chapman, Michael Palin og Terry Gilliam, medvirker.

Rettighetene til Monty Python eies av Python (Monty) Pictures. Cleese, Palin, Idle og Gilliam er alle administrerende direktører selskapet.

Mange har derfor svart på twittermeldingen til Cleese og påpekt at han burde utmerket godt vite at BBC ikke har rettighetene til serien.

– Fordi BBC solgte rettighetene til Netflix. Jeg jobber ikke for BBC, men dette er ganske lett å finne ut av, John, skriver for eksempel en bruker.

Kjemper mot kanselleringskultur

Cleeses tweet om Python ble tolket som en hundefløyte rundt kanselleringskultur, som han høylytt har kjempet mot de siste årene. Han skulle lage en dokumentar for Channel 4 om emnet.

Cleese har også kunngjort planer om å være vert for et show på GB News, den høyreorienterte britiske nyhetskanalen, som vil kjempe for ytringsfrihet.

Som svar på Cleeses spørsmål om BBC sa skuespiller Rob Schneider:

– De er ikke ferdige med å redigere ut de delene som ikke passer inn i deres ideologi. Som er hele serien!

Klaget tidligere

Det er ikke første gang Cleese har klaget på at BBC ikke har vist Python. I 2020 sa han:

– BBC har ikke sendt Monty Python på lineær-tv nå på 20 år, og unge mennesker vet ikke om det. Nå har unge mennesker ingen anelse om hvem jeg er, og det virker rart ettersom jeg tror de ville like Python.