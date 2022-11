Joe Pesci avslører detalj om innspillingen av «Alene Hjemme»

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju innrømmer skuespiller Joe Pesci at han unngikk barnestjernen under innspillingen av «Alene Hjemme»-filmene.

UNNGIKK BARNESTJERNEN: Joe Pesci innrømmer at han unngikk Macaulay Culkin på settet av «Alene Hjemme» tidlig 90-tallet. Foto: Mike Groll / AP / 20th Century Studios

Skuespilleren Joe Pesci (79) innrømmer i et nytt intervju med People at han med vilje prøvde å unngå Macaulay Culkin (42) under innspillingen av folkefavoritten «Alene Hjemme».

I filmen fra 1990 og dens oppfølger fra 1992, spiller Pesci en av de to skurkene som gjentatte ganger blir hindret av den unge Kevin McCallister, spilt av Culkin.

VOKSEN: Macaulay Culkin var bare ni år gammel under innspillingen av «Alene Hjemme». Nå har han blitt voksen og fylte 42 år i august. Foto: Hahn Lionel/ABACA

For å sikre at forholdet deres på skjermen forble tilstrekkelig fiendtlig, holdt Pesci avstand fra Culkin da de ikke ble filmet.

– Jeg ønsket å opprettholde integriteten til det motstridende forholdet, sier 79-åringen til People.

Fikk alvorlig forbrenning

Pesci forteller at han husker Culkin som en søt og veldig profesjonell gutt til tross for alderen, før han legger til at han med vilje begrenset samspillet sitt med ham.

– Jeg ville bevare dynamikken mellom hans karakter, Kevin, og min karakter, Harry.

I det samme intervjuet forteller Pesci at han umiddelbart følte på seg at filmen var verdig en oppfølger. Han legger til at det var et riktig valg å beholde den opprinnelige rollebesetningen og crewet fra 1990, da det ga hele produksjonen «den samme, om ikke mer, energi og entusiasme» som i originalfilmen.

I løpet av filmen får publikum være vitne til at karanteren Kevin påfører Harry en betydelig mengde smerte, og i intervjuet med People kan Pesci avsløre at han faktisk pådro seg en skade, da de filmet at hatten hans brant.

– I tillegg til forventede støt, blåmerker og generell smerte som man assosierer med den spesielle typen fysisk humor, fikk jeg alvorlig forbrenning på toppen av hodet mitt under scenen der hatten til Harry sto i brann.

Den nevnte scenen er en av få scener i filmen der Pesci gjorde stuntene selv. Han legger nemlig til at de hadde profesjonelle stuntmenn til å gjøre de virkelig tunge stuntene.

Vanskelig å gjenskape suksessen

Pesci og Culkin var involvert i de to originalfilmene av «Hjemme Alene», men i ettertid har det blitt laget hele fire oppfølgere med nye skuespillere og andre historier.

På spørsmål om han noen gang vil vurdere å gjøre comeback som Harry i en eventuell fremtidig film, sier skuespilleren at det ville vært vanskelig å gjenskape den uskyldige auraen til originalfilmene.

– Selv om man aldri sier aldri, tror jeg at det ville være vanskelig å gjenskape ikke bare suksessen, men også den generelle uskylden til originalene.

– Det er en annen tid nå - holdninger og prioriteringer har endret seg på 30 år, poengterer han avslutningsvis.