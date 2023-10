Joe Jonas og Sophie Turner nærmer seg en avtale

I begynnelsen av september kom nyheten om at stjerneparet Sophie Turner (27) og Joe Jonas (34) skal skilles etter fire år som ektepar.

Veien mot en skilsmisseavtale har derimot ikke vært knirkefri. Jonas skal blant annet ha anklaget Turner for å drikke for mye. Turner på sin side endte med å saksøke Jonas mot slutten av september.

Søksmålet gikk ut på at hun hevdet at Jonas holdt deres to døtre igjen i USA mot hennes vilje. Dette har Jonas senere nektet for.

Nå kan det se ut som ekskjærestene nærmer seg en avtale.



Signert midlertidig avtale

Ifølge rettsdokumenter som nettstedet Page Six har fått tak i, ser det ut til at Jonas og Turner er nærme en enighet rundt fordelingen av barna. De skal nå ha signert en midlertidig avtale.

Barna Willa (3) og Delphine (1) vil forbli hos Turner fra 9. oktober til 21. oktober, og hun kan reise med døtrene i USA og Storbritannia som hun vil innenfor tidsrammen.

Jonas vil ha barna fra 21. oktober til 2. november. Det separerte paret vil fortsette med denne løsningen fram til 7. januar 2024.

Barna skal tilbringe «Thanksgiving» med faren og julen hos moren.

Eksparet tilbrakte tre hele dager i mekling forrige uke i et forsøk på å komme til enighet rundt skilsmissen. Det skriver TMZ.

Kjendispar

Jonas ble først kjent som et av medlemmene i «Jonas Brothers» som han startet sammen med brødrene Kevin og Nick. Artisten har også spilt i Disney-filmene «Camp Rock», sammen med blant annet Demi Lovato.

Turner har med tiden etablert seg til å bli en av nåtidens store skuespillerinner. Hun gjorde blant annet stor suksess gjennom hennes rolle som Sansa Stark i HBO-serien «Game of Thrones».