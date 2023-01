Joe Exotic er skilt

Joseph Allen Maldonado (59) bedre kjent som Joe Exotic har skilt seg fra eksmannen, Dillon Passage (26). Det skriver TMZ.

Eksparet ble gift i 2017, ni måneder senere ble Maldonado arrestert. De har vært separert i årevis, men søknaden om skilsmisse ble ikke levert inn før i mars i fjor.

Under seperasjonen, har det oppstått nye romanser for begge parter. Det har blant annet vært kjent at Tiger King-stjernen har vært av og på med et par av sine medfanger da han var i fengsel. På et tidspunkt skulle han også gifte seg med en av dem, før forholdet tok slutt i juni.

Verden ble kjent med Joe Exotic i Netflix-dokumentaren Tiger King. Her fikk seerne lære om livet til den tidligere dyrepasseren og dømte forbryteren.

Maldonado hevdet å være den mest aktive tiger-oppdretteren i USA og eide og drev Greater Wynnewood Exotic Animal Park i Oklahoma.

TV-stjernen ble dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord ved to tilfeller på dyrevernsaktivist, Carol Baskin (61), som også medvirker i dokumentaren.

Maldonado ble først dømt til 22 års fengsel, men fikk redusert sin straff med ett år.