Jessie J er gravid

Sangeren Jessica Ellen Cornish, bedre kjent som Jessie J, delte lørdag gladnyheten om at hun venter barn.

Graviditeten avslørte hun på Instagram, hvor hun postet en video med ulike klipp fra svangerskapet.

– Jeg er så glad og livredd for å endelig dele dette. Vær snill med meg. Ærlig talt, jenta vil bare gråte stygt offentlig i en kattedrakt og spise en sjokoladedekket sylteagurk uten spørsmål, skriver hun under innlegget.

I 2021 kunngjorde sangeren at hun hadde bestemt seg for å få barn på egen hånd. Senere delte hun den tunge beskjeden om at hun har vært gravid, men at hun mistet barnet gjennom en spontanabort.

Den britiske artisten var i et forhold med Hollywood-skuespilleren Channing Tatum i to år. Forholdet tok slutt i 2020. Etter dette var hun sammen med danseren Max Pham Nguyen, men forholdet tok slutt i 2021.