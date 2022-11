Jesse Tyler Ferguson og ektemannen har blitt foreldre for andre gang

Jesse Tyler Ferguson (47) og ektemannen Justin Mikita (37), har blitt foreldre for andre gang, via surrogati.

Gladnyheten ble delt av «Modern Family»-stjernen selv, i et Instagram-innlegg.

– Trist å være borte fra @takemeoutbway-familien min i kveld, men vi stakk av for å ønske vår nyeste lille Sullivan Louis Ferguson-Mikita, velkommen, skriver skuespilleren under bildet av sin nyfødte sønn.

Instagram-posten inneholder også et bilde av de nybakte tobarnsforeldrene, hvor de holder det lille barnet.

Videre i innlegget takker Ferguson helseteamet og surrogaten.

– En spesiell takk til @drshahinghadir for å ha hjulpet oss med å utvide familien vår, vår utrolige surrogat og alle sykepleierne og legene. Vi er overlykkelige over å være en familie på fire.

Skuespilleren forteller videre at han ikke skal delta på de to neste forestillingene av Broadway-showet hans, «Take Me Out», for å tilbringe tid med familien.

Fra før av har paret sønnen Beckett Mercer Ferguson-Mikita, som ble født i juli 2020.

Ferguson er best kjent i rollen som Mitchell i den populære TV-serien «Modern Family», og Mikita er advokat. Paret forlovet seg i Mexico i september 2012 etter å ha datet i to år. I 2013 giftet de seg i New York.