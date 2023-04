TALKSHOW-VERT: Jerry Springer var programleder for seersuksessen «The Jerry Springer Show». Foto: Richard Drew /AP Photo

Programlederlegenden Jerry Springer er død.

Det melder blant andre TMZ.

Også nyhetsbyrået AP melder om dødsfallet.



En talsperson for familien forteller at Springer ble diagnostisert med kreft for noen måneder siden. Han døde i sitt hjem i Chicago, skriver TMZ.

Springer var vert for TV-programmet «The Jerry Springer Show» i 27 år.

Programmet ble en verdensomspennende sensasjon da det gjorde sin debut i 1991.

Showet, som til tider var kontroversielt, ble en stor hit med sine ville TV-øyeblikk, der gjestene ofte havnet i høylytte krangler.

Serien hadde sin siste episode i 2018.

Han har også vært programleder for «America's Got Talent» og «Judge Jerry».



Springer, som egentlig het Gerald Norman Springer, var i tillegg til programleder også filmskuespiller og politiker.

Han var demokrat, og borgermester i Cincinatti, Ohio i 1977 og 1978.