Jeremy Renner deler personlig beskjed etter ulykken

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det ble en dramatisk start på nyåret for Jeremy Renner. Nå er han på bedringens vei, og deler en personlig melding på sosiale medier.

I januar havnet «Avengers»-skuespilleren i en ulykke som nesten kostet han livet.

Skuespiller og «Avengers»-stjerne Jeremy Renner forsøkte å redde et familiemedlem fra å bli skadet, da han selv havnet under sin egen snømåkemaskin i nærheten av sitt hjem i Nevada.

Mens Jenner hjalp familiemedlemmet, skal han ha blitt overkjørt av sin egen brøytebil.

DELTE FRA SYKESENGEN: Bildet delte skuespilleren selv på sosiale medier etter ulykken. Foto: Skjermdump fra Twitter.

Brakk 30 brein i kroppen.

Nå er skuespilleren på bedringens vei.

I februar delte Renner på Instagram at han hadde startet med rehabilitering.

Renner skal ha brukket 30 bein i kroppen i ulykken, etter at han havnet under snømakemaskinen på mer enn seks og et halv tonn.

– De 30 brukne beina vil reparere seg og vokse seg sterkere, akkurat som kjærligheten og båndene til familie og venner, skrev skuespilleren på Instagram.

Hyller onkelen

Den ferskeste oppdateringen fra Avengers-skuespilleren er også en positiv melding.

På Instagram deler Renner en lapp han skal ha fått fra nevøen sin, «Auggie».

PERSONLIG MELDING: Denne beskjeden delte skuespilleren på Instagram. Foto: Skjermdump fra Instagram.

– Jeg er veldig heldig fordi onkelen min er Hawk-Eye (som er en av The Avengers), skriver nevøen og hinter til Renners karakter i Marvel-universet.

– Jeg er også veldig heldig fordi onkelen min overlevde ulykken, legger han til.

Renner setter åpenbart pris på støtten fra nevøen.

– Så glad i gutten min, skriver 52-åringen.

– Velsigne deg, Auggie.