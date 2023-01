Jeremy Clarkson har bedt Harry og Meghan om unnskyldning

Jeremy Clarkson sier han har sendt en e-post til prins Harry og hertuginne Meghan, hvor han beklaget for kronikken han skrev i The Sun i desember. Det melder Sky News.

I kronikken som ble publisert i desember skrev Clarkson følgende:

– Jeg drømmer om dagen hun blir tvunget til å paradere naken gjennom gatene i hver eneste by i Storbritannia mens folkemengdene synger, «Skam!» og kaster klumper av ekskrementer på henne.

Uttalelsene fikk flere til å reagere, blant annet datteren hans ønsket å ta avstand fra det faren hadde skrevet. Det hele endte med at The Sun fjernet kronikken etter Clarksons forespørsel.

Nå har programlederen tatt til Instagram for å beklage.

– Jeg er virkelig lei meg. Helt fra tåballene til hårsekkene på hodet. Dette er meg som hever armene i været, skriver han.

I tillegg til dette hevder han å ha sendt en direkte unnskyldning til prins Harry og Meghan.

– Første juledag sendte jeg en e-post til Harry og Meghan i California og sa unnskyld til dem. Jeg sa at jeg var så sjokkert over det de hadde sagt på tv, men at det språket jeg brukte i artikkelen min var grusomt og at jeg fryktelig lei meg