Jenny Skavlan om trend:

BÆREKRAFTIG MOTE: Jenny Skavlan brenner for miljøvennlig og bærekraftig mote. Foto: Jade GAO / AFP og Javad Parsa / NTB

Torsdag var det duket for premiere for den nye VGTV-serien «Martha & Fetisha». Til stede på den røde løperen var moteprofil Jenny Skavlan (37).

Den siste tiden har flere TikTok-profiler lagt ut innkjøpsvideoer fra billige «fast fashion»-nettsider, som Temu og Shein.

EGNE ANTREKK: Jenny Skavlan er kjent for å designe sine egne antrekk, ved å sy om gamle plagg. Foto: God kveld Norge

Skavlan er en forkjemper for miljøvennlig og bærekraftig mote, så God kveld Norge benyttet sjansen for å høre hva hun tenker om trenden på sosiale medier.

– Jeg tenker det er veldig kunnskapsløst. Jeg tenker at det er en del ting man har makt til å påvirke når man bruker sosiale medier og har mange følgere, sier hun.

Moteprofilen mener det bidrar til et økt forbrukssamfunn, hvor flere ikke tenker over hvordan ting er produsert.

– Jeg synes det er kulere hvis folk tenker seg om en ekstra gang.



Hva er «fast fashion»? «Fast fashion» er et begrep som brukes for å beskrive en forretningsmodell.

Begrepet brukes også om klær som er produsert gjennom denne forretningsmodellen, som kjennetegnes av store volumer, global handel og raske endringer. «Fast fashion» er opprinnelig basert på å kopiere catwalk-trender fra designmerker, og forretningsmodellen ble lønnsom gjennom å masseprodusere disse trendene til en lav kostnad for et globalt massemarked.

I sitt vesen oppfordrer «fast fashion» til overproduksjon og høyt forbruk fordi nye produkter hele tiden kommer i butikk.

Det kinesiske ultraraske selskapet Shein produserer klær for internettsalg, hvor kun klær som bestilles av kunder, settes i produksjon. Dermed hevder de at deres modell er bærekraftig fordi de ikke produserer klær som blir destruert eller ikke har kjøpere. Men siden opp mot tusen nye produkter lanseres hver dag, til ekstremt lav pris og dårlig kvalitet, kan dette ikke kalles bærekraftig.

Kilde: Store norske leksikon.

– Vet for mye til å kunne gjøre det selv



Skavlan har likevel forståelse for at det for mange er fristende å bestille pakker fra de billige nettsidene.

– Folk lar seg engasjere, det er visuelt, det er lett å pakke opp klær og det er lett å lage innhold på å kjøpe masse, billige klær, sier hun og legger til:

– Jeg sitter jo så dypt i det, fordi jeg har jobbet med dette i veldig mange år, så jeg sitter jo litt i et ekkokammer og vet for mye til å kunne gjøre det selv.

37-åringen understreker at hun ikke ønsker å gjøre skam på profilene som legger ut innkjøpsvideo fra sidene, men har en oppfordring.

– Jeg tenker at det er lurt å gå i sømmene på det man velger å promotere og de man velger å samarbeide med. For sin egen del så kan det føles bedre å bidra til noe positivt.

Hun legger til at nettsider som Shein og Temu, er de «verste i klassen».

Skavlan trekker frem flere negative sider ved å handle «fast fashion», blant annet dårlige arbeidsforhold og klima.

– Den er for mange er vanskelig å engasjere seg i, siden man ikke kan se det med det blotte øyet, men det er enorme klimautslipp. Det er også mennesker, i veldig mange tilfeller barn, som sitter og syr disse klærne under forferdelige arbeidsforhold, sier hun.

– Mange tenker sånn: «Hvis vi slutter å kjøpe, så har de ingen jobb å gå til». Men dette handler om å gi dem bedre arbeidsforhold, høyere minste lønn og det kan man være med å påvirke, legger hun til.

Bør ikke være mulig

Moteprofilen har to døtre sammen med ektemannen, Thomas Gullestad.

På spørsmål om hva Skavlan ønsker å videreføre av kunnskap om tematikken til døtrene, svarer hun:

– Jeg tror jo ting vil forandre seg til mine døtre blir store nok til å kjøpe seg egne garderober. Det kommer masse lover fra EU og reguleringer fra norske myndigheter når det gjelder produsentansvarsordninger.

Det gjelder ikke de massive aktørene, som ikke har butikker eller lager i Norge eller Europa, opplyser hun.

– Men nylig besluttet myndighetene at en del utenlandske spillnettsteder ikke lenger er mulig å gå inn på for nordmenn, fordi det ikke er hensiktsmessig.



– Jeg tenker at en del «ultra fast fashion» nettsteder kanskje ikke bør være mulig å gå inn på, fordi miljøkonsekvensene er så enorme.

Vet ikke konsekvensene

Skavlan tror flere som handler «fast fashion», ikke vet konsekvensene av det. Hun tror heller ikke de er klar over hva produktene de kjøper er laget av.

– Veldig mange er engasjert i plast-spørsmålet. De har ikke lyst til å kjøpe engangsbestikk i plast, sette unødvendig plast ut i naturen, men når de kjøper klær fra «fast-» og «ultrafast fashion», så er sannsynligheten for at de klærne er laget av plast, veldig høy, forklarer hun.

Gründeren mener sannsynligheten for at man driver med plastforsøpling når man kjøper billige «fast fashion»-plagg, er svært høy.

– Mange har ikke lyst til å være med på det. Det er ikke deres skyld, for det er ikke så lett å vite hva ting er laget av, for det står ikke «plast». Det står gjerne nylon, akryl, spandex og det med bitte liten skrift.

Avslutningsvis sier Skavlan at vi trenger en folkeopplysning når det gjelder fiber.

– Jeg tror at hvis folk visste hva det var laget av, så hadde de ikke kjøpt det. Men den kunnskapen er vanskelig å finne som forbruker.