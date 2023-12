Jenny Huse deler tung beskjed: – Veldig vanskelig

Influenser Jenny Huse deler på TikTok at hun nå er blitt utredet for kreft i øyet og hjernen.

Influenser og tiktoker Jenny Huse (22) har siden hun tok sin plass i rampelyset delt både oppturer og nedturer fra hverdagen.

Huse har også flere ganger skapt overskrifter for sine sterke meninger.

For TV 2 sine lesere, er hun kanskje mest kjent for å ha vært en av dem som kritiserte NRK-programmet «Helt Ramm i Tokyo».

Hun har også skapt overskrifter etter å vært åpen med følgerne sine om hvilke kosmetiske inngrep hun har gjort over årene.

Tidligere i år innrømmet Huse til God kveld Norge at hun nemlig har vært avhengig av operasjoner.

Mandag er det en åpenhjertig Huse som deler at hun den siste tiden har hatt det tyngre enn til vanlig.

Huse har nemlig vært inn og ut av sykehuset fordi hun har blitt utredet for kreft både på øyet og i hjernen.

Det deler influenseren med sine 241.000 følgere i en video på TikTok.

– Å bli utredet for kreft både i hjernen og øyet har vært veldig vanskelig og utfordrende under eksamensperioden. Det er først nå jeg deler dette med dere, fordi det er nå jeg har tid, sier Huse i starten av TikTok-videoen.

@jenny.huse Jaja! Nå vet dere det, har kviet meg gaaanske mye for å legge ut denne ♬ je te laisserai de mots - ☆☆

«Det er sikkert ikke kreft»



Videre forteller hun at hun er stolt over seg selv for å ha pushet seg gjennom de siste ukene, med et fokus på å beholde de gode karakterene hun har på studiene.

– Men så har det vært veldig kjipt, fordi den klumpen skulle jo egentlig ikke være så stor som de trodde. Så skulle det jo egentlig ikke være prikker på hjernen, det skulle egentlig bare være en klump på øyet. Men så har jeg også hatt kreft tidligere som har gjort dette mye mer alvorlig, enn det egentlig hadde vært.

Huse har nemlig tidligere hatt en sjelden type svulvst i brystet, kalt «dermatofibrosarkom protuberans».

– Så mens dere har sett meg pugge til eksamen så har jeg også vært inn og ut av sykehuset. Jeg har fått operasjonsdato den 2. januar for å ta bort kulen, sier hun avsluttende i TikTok-videoen.

Til God kveld Norge forteller hun at det var i oktober hun fikk den nedslående beskjed om at hun måtte bli utredet for kreft.

– Hvordan er det å dele dette her?

– Jeg synes det er vanskelig, man vet jo aldri hva folk kommer til å si. For meg er det veldig slitsomt når folk reagerer med «Det er sikkert ikke kreft», det føles nesten som de avviser mine bekymringer.

Trodde det var en kvise

Huse forteller at hun i flere år skal ha hatt en kul på øyelokket, noe fastlegen hennes skal ha antatt bare var en kvise.

Videre skal hun ha dratt til øyelegen for å få sjekket kulen ytterligere, og ble henvist til sykehuset for en MR-undersøkelse.

– Resultatene fra MR-undersøkelsen viste at kulen var større og strakte seg dypere enn antatt, og de avdekket også hvite prikker på hjernen.



– Selv om kulen er det eneste symptomet jeg har merket, har jeg også opplevd besvimelse, hodepine og kvalme, forteller hun til God kveld Norge og tror det kan skyldes stress.

Påvirket den psykiske helsen

På TikTok er det en motivert og smilende Huse som ofte deler innblikk fra studiedager og eksamensforberedelser.



– Jeg finner stor tilfredsstillelse i å møte utfordringer, særlig når det gjelder å jobbe hardt under vanskelige forhold. Dette er tider hvor jeg virkelig kan demonstrere mine evner.

Huse innrømmer at det har vært mye å tenke på i det siste, noe som har påvirket hennes psykiske helse.

– Jeg har ikke tatt nødvendige pauser og har vært for sta. Med klare mål for min utdanning og en sterk følelse av stolthet over mine akademiske prestasjoner, er jeg fast bestemt på at sykdom ikke skal komme i veien for mine ambisjoner.

Huse forteller videre at grunnen til at hun deler dette med følgerne sine er for å fremheve at kreft også kan ramme unge mennesker.

– Dette var nettopp årsaken til at mine første tegn på sykdommen ikke ble tatt alvorlig.



– Hva føler du på i forkant av operasjonen 2. januar?

– Jeg vet ikke, jeg føler ingen ting. Dette har jeg gjort før så det går nok bra. Det viktigste er at hverdagen går som den skal.