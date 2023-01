Jenny Huse ble bitt av skorpion: – Trodde jeg skulle dø

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser Jenny Huse (20) får et ublidt møte med dyrelivet i Thailand.

– Det var helt jævlig. Ingen av deltakerne trodde på meg eller hjalp meg. Jeg besvimte og fikk bare en Ibux, frem til noen i Thailand så det så jeg fikk ordentlig behandling.

Etter kun et par dager i Thailand under innspillingen av Prime Videos nye serie «Good Luck Guys», ble TikTok-stjernen bitt av en skorpion på stranden.

Hun følte at hun hadde fått influensa og svimmelheten inntraff. Da hun ble blek i ansiktet begynte de andre deltakerne å forstå alvoret.

Medisinsk hjelp ble tilkalt og villdyrseksperten bekreftet mistankene om skorpionbitt.

De andre deltakerne reagerte sterkt på hendelsen. Selv synes hun det var vondt, men mest skummelt.

– Jeg tenkte dette skule være en enveisbillett hjem, men er glad for at jeg fikk bli i Thailand.

Bristet ribbein

Til God kveld Norge avslører influenseren at hun bristet ribbeinet under en av de flere konkurransene. Antakeligvis da de måtte åle seg fremover uten å bruke armer eller bein.

Hun forteller at hun ikke kjente det da, men at det i ettertid var vondt å puste.

– Jeg merket det hver gang jeg hadde sex i hele tre måneder etterpå.

Dette påvirket også hennes innsats under konkurransene.

– Det er kjipt, men jeg har bristet halebeinet før, så jeg viste jeg bare måtte ta det rolig. Det eneste jeg har gjort er å slappe av, og det er jeg veldig god på.

Tårevått

Lagkamerat og influenser Tim Kristian Holter Moen (22) beskriver seg selv som en storebror for Jenny Huse.

Han forteller at han ikke brydde seg så mye om hendelsen fordi han så hun klarte seg.

Det ble tårevått for Huse gjentatte ganger igjennom episodene, men lagkameraten understreker at han ikke er sensitiv for tårer.

– Jeg sminker bruder og ser folk gråte hele tiden, derfor brydde jeg meg ikke i det heletatt.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra produksjonen, men har foreløpig ikke fått noen svar.