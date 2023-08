Jenny Gehrken startet sosial møteplass: – Alt trenger ikke være så komplisert

TikToker og moteprofil Jenny Gehrken (21) har sammen med kjæresten Kasper Kristoffersen og hans kollega startet opp gruppa «Ungt Fellesskap».



– Det er et fellesskap for unge som ønsker å gjøre morsomme og givende aktiviteter sammen utenfor jobb, skole og hjemmet, sier Gehrken til God kveld Norge.



Forrige onsdag hadde de sitt første badetreff.

– Personlig har isbading vært en stor berikelse i livet mitt, fordi det har gitt meg følelsen av mestring og samhold! Derfor tenkte jeg at en bade-challenge var perfekt å starte med i gruppen.

Utfordringen går ut på å bade hver uke i et helt år.

– Det føles bra å ha et mål sammen og ikke minst heie på hverandre.

Savnet tilbud for unge

21-åringen forklarer at det hele startet som to ideer som til slutt kom sammen.

– Min kjæreste Kasper og hans kollega Fredrik i «To gutter som mediterer» ønsket å gjøre mindfulness og meditasjon mer tilgjengelig for unge gjennom en veldedig organisasjon. Jeg elsket ideen deres og hadde lenge lyst til å lage en badegruppe! Vi ønsket alle tre å samle mennesker i et fellesskap og bestemte oss for at vi står sterkere sammen.

UNGT FELLESSKAP: Tidligere i år bekreftet Kasper Kristoffersen og Jenny Gehrken forholdet. Nå har de sammen med Kristoffersens kollega startet gruppa «Ungt Fellesskap». Foto: Foto: Privat

– Vi har alle vært eksponert for mange triste tall rundt mental helse de siste årene og vi tenker at mye av følelsene som vi unge kjenner på blir løst gjennom et slikt fellesskap, legger hun til.



Hun forteller til God kveld Norge at hun selv har slitt med å finne steder å bli kjent med nye, og hun opplever at det er flere som føler på det samme.

– Mange forteller at de har savnet et slikt tilbud for unge og at de er glad for at det endelig har kommet. Det er deilig å få bekreftet at ikke alt trenger å være så komplisert, de fleste vil jo bare møtes og ha det hyggelig!

Stort engasjement

Ifølge Gehrken har gruppen allerede rukket å få stort engasjement på TikTok, og har fått nesten 1000 medlemmer på Facebook.

– Noen har nettopp flyttet hit, noen studerer, noen jobber, noen bare elsker å bade og noen har vokst opp i Oslo og ønsker bare å møte nye mennesker. De fleste kommer alene, men noen kommer som gruppe eller kollektiv.

– Jeg må jo ærlig innrømme at en tanke som slo meg var om noen kom til å dukke opp i det hele tatt, så at responsen har vært så bra betyr utrolig mye, legger hun til.



Hittil har gruppa bare møttes for å bade sammen, men Gehrken forteller at de allerede har snakket om å møtes for å gjøre andre aktiviteter også.

– Vi vil dra på teltturer, lage middager, bowle, meditere, jogge, strikke, gå turer, tegne, stå på langrenn og er åpen for alle mulige forslag! Vi ønsker at det skal være aktiviteter for alle, avslutter hun.