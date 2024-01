Jenny Gehrken deler gladnyhet

Influenseren og kjæresten Kasper Kristoffersen tar forholdet et steg videre.

I fjor sommer bekreftet tiktoker og moteprofil Jenny Gehrken (21) overfor God kveld Norge at hun og forfatter Kasper Kristoffersen (29) hadde funnet lykken sammen.

– Jeg og Kasper er kjærester, sa Gehrken den gang.

Paret har blant annet fått mye oppmerksomhet for å starte gruppa «Ungt Fellesskap».

21-åringen har tidligere uttalt til God kveld Norge at det er en møteplass for unge som ønsker å gjøre morsomme og givende aktiviteter sammen utenfor jobb, skole og hjemmet.

Nå tar paret forholdet et steg videre.

«Jaaa»

Gehrken har hintet til flytting i sosiale kanaler, og nå bekrefter hun overfor God kveld Norge at paret blir samboere.

– Jaaa, skal flytte sammen med Kasper, bekrefter hun i en melding.

ALDRI SLUTT: Flyttelasset til Gehrken tar tilsynelatende lang tid skal vi tro bildet hun delte i Instagrams historiefunksjon. Foto: Skjermdump / Instagram @jennygehrken

Paret har vært sammen i sju måneder, og Kristoffersen tror det blir veldig fint å flytte sammen med Gehrken.

– Og veldig morsomt. Jeg mistenker at det blir mye dans, sier han til God kveld Norge.

De skal leie en leilighet sammen i Oslo.



– Det jeg ser mest frem til er følelsen av å ha skapt et hjem. De øyeblikkene hvor vi senker tempo og finner roen. Enten vi gjør noe hyggelig, eller bare er alene, sammen, legger han til.

Foreløpig er planen at paret skal bli boende i Norge, men han innrømmer at han kjenner kallet fra de nordnorske fjell.

– Det hadde vært stas å vise Jenny den delen av landet også.

Tidligere forhold med kjent influenser

Kristoffersen ble for alvor kjent for det norske folk da han i 2017 ble sammen med en av Norges største influensere Sofie Steen Isachsen (29).

De to var et par fra 2017 og frem til bruddet ble kjent i juli 2021. Dette var etter at Isachsen returnerte fra sitt svært mye omtalte «Farmen kjendis»-opphold samme år.

I etterkant av bruddet florerte ryktene om at Isachsen hadde vært utro under deltakelsen. Dette bekreftet hun i november i 2022 i podkasten «Ida med hjertet på hånden».

I april i år kom Kristoffersen ut med boken «Gi slipp», hvor han for første gang omtalte bruddet.

Gehrken står bak den populære podkasten «Pusterommet».

Hun er også kjent fra både Instagram og Tiktok, hvor hun har nærmere 50.000 følgere.