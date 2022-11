Jennifer Lopez tilbake på Instagram med en stor nyhet

Jennifer Lopez (53) er tilbake på Instagram, etter å ha vært borte fra plattformen siden tirsdag.

Ikke nok med at den amerikanske stjernen har vendt tilbake til Instagram, hun avslører nemlig også at et nytt album er på gang.

Det ser ut til at albumet har fått navnet «This is me now» og inneholder 13 låter.

Mulig sang om kjæresten

Mye tyder på at fansen kan forvente seg en personlig plate. Én av sangene har fått navnet «Dear Ben pt. ll» og det ser med det ut som kjæresten, Ben Affleck (50) får tidelt en egen låt på det nye albumet.

Lopez og Affleck var først sammen fra 2002 til 2004 og ble omtalt som superparet med navn «Bennifer». Etter 18 år fra hverandre, ble de gjenforent og er nå gift.

Vakte oppsikt

Det vakte stor oppsikt da skuespilleren fjernet alle sine innlegg på Instagram, hvor hun har 227 millioner følgere.

I tillegg til dette ble profilbildene hennes på TikTok, Twitter og Instagram byttet ut med en svart sirkel.

Onsdag morgen ble både profil- og forsidebildet til stjernen skiftet ut med hennes navn i kursiv på en mørk bakgrunn.