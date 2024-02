Jennifer Lopez om forholdet til Ben Affleck: – Vi mistet oss selv

54-åringen går i et nytt intervju langt i å gi pressen skylden for at det ikke fungerte for paret, da de først ble forlovet for over 20 år siden.

Jennifer Lopez (54) og Ben Affleck (51) var på 2000-tallet et av verdens største it-par, etter at de møttes på filmsettet til «Gigli» i 2002.

De ble raskt et av de mest omtalte kjendisparene i pressen, og det tok ikke lang tid før de var forlovet. Bryllupet skulle stå i september 2003. Slik gikk det imidlertid ikke.

Bare tre dager før bryllupsdagen, valgte paret å gå hvert til sitt.

Til fansen store glede, fant de tilbake til hverandre igjen nesten 20 år etter, og i 2022 var paret endelig gift.

Nå letter Lopez på sløret om hvorfor det skar seg sommeren 2003.

– For mye press

I et nytt intervju med Variety, der Lopez forteller om ny musikk og dokumentarfilmen «This is me … Now: A Love Story», åpner hun også opp om bruddet med Affleck i 2003.

– Forholdet smuldret helt under presset, forteller sangeren til Variety.



– Vi mistet oss selv, og vi trengte å gå fra hverandre fordi vi ikke visste hvordan vi skulle overleve det. Jeg måtte finne ut av meg selv, og han måtte finne ut av seg, fortsetter hun.



Da Lopez og Affleck avbrøt bryllupet i 2003, publiserte de en felles uttalelse: «På grunn av den overdrevne medieoppmerksomheten rundt bryllupet vårt, har vi bestemt oss for å utsette datoen».

Lopez røper videre i uttalelsen at de vurderte å ansette tre «lokkebruder» for å plassere dem på ulike destinasjoner, slik at pressen skulle bli lurt. Det var da de skjønte at noe var galt.

PÅ RØD LØPER: Jennifer Lopez og Ben Affleck på premieren til «Maid in Manhattan» i 2002 Foto: DOUG KANTER Les mer OFFISIELLE: Paret møtte opp sammen på Oscarutdelingen i 2003 Foto: Kim D. Johnson Les mer SPILTE MOT HVERANDRE: Her fra premieren på filmen «Gigli», hvor de ble sammen etter å ha møttes på settet. Foto: RENE MACURA Les mer

– Vi følte brått at det som skulle være en gledelig dag for oss var i ferd med å bli ødelagt for både oss, vår familie og våre venner, avslutter de.

Lopez og Affleck møttes som nevnt på et filmsett i 2002.

På den tiden var Lopez gift med Chris Judd (40). De ble skilt i 2003, og Lopez og Affleck gjorde romansen offentlig kort tid etter.

Deretter fikk paret kallenavnet «Bennifer».

Slutten av en æra

I intervjuet deler Lopez at dette muligens blir hennes siste album.

Albumet kommer ut 22 år etter «This is me … Then», som fulgte hennes første romanse med Affleck.

– Sannheten er at jeg ikke engang vet om jeg noen gang kommer til å lage et nytt album etter dette.



– Jeg føler at dette er slutten på en slags æra for meg, og begynnelsen på en ny, så jeg vil aldri si aldri, men akkurat nå føler jeg at jeg virkelig legger hjerte og sjelen min i dette.