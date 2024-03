Jennifer Lopez kansellerer flere konserter

I sommer skal det latinamerikanske popikonet Jennifer Lopez (54) ut på turné i forbindelse med det nye albumet sitt «This Is Me … Now».

Det er den første nordamerikanske turneen hun har hatt på fem år.

Nå har hun kansellert flere av de planlagte konsertene, ifølge Variety.

SCENEVANT: Jennifer Lopez er kjent for sine energiske sceneshow med mye dans. Foto: AP Photo / Markus Schreiber / NTB

Magasinet skriver at de planlagte konsertene fra 20. - 31. august står oppført som kansellert hos Ticketmaster.

Det tilsvarer hele sju kansellerte konserter, i henholdsvis Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans og Houston.

Kanselleringen kommer etter lavt billettsalg på hele turneen.

For selv om det fortsatt har planlagt over 30 konserter, er det et stort antall billetter, på flere av datoene, fortsatt solgte.

Ifølge Variety er nemlig de tilgjengelige billettene, på oversikten til Ticketmaster, overveldende større enn de solgte billettene.

Artistens representant ikke svart på magasinets forespørsler om hva kanselleringen skyldes.



Det sto imidlertid følgende i kanselleringsbeskjeden fra arrangøren: «Dessverre har arrangementsarrangøren måttet kansellere arrangementet ditt. Ingen handling er nødvendig for å få refusjon.»

Albumet er den første albumet på et tiår, og kanselleringene kommer etter at albumet havnet på en skuffende 38. plass på Billboard 200 forrige måned.