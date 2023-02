– Jeg tenkte på å avslutte det mange ganger

For tiden ser vi ham forsøke å overleve i jungelen i Thailand, i Prime Video-programmet Good Luck Guys. Når Erlend Elias gjester God kveld Norge forteller kjendisstylisten at dette er første gang på lenge at han har følt seg frisk under en reality-innspilling.

– Jeg møtte veggen i 2018, og ble veldig psykisk syk. Jeg ble også tjukk av alle medisinene. Så jeg trakk meg tilbake og gjorde ikke noe TV etter Camp Kulinaris.

ÅPEN: Erlend Elias synes det er viktig å snakke om depresjonen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Under innspillingen som foregikk på sommeren i 2018, trakk han seg da han mistet faren.

– Jeg gikk gjennom kreft, samlivsbrudd og pappa døde. Så det var en kjempekarussel, forklarer Erlend Elias, som ble operert for testikkelkreft i 2015 og måtte gå til oppfølging i fem år.

– Jeg husker veldig godt hvordan det var å være nede. Det har vært et skambelagt tabu å snakke om, men jeg syns det er viktig å vise at folk som er på tv og har fine liv på Instagram også kan møte veggen og ha det jævlig.

Dette bildet ble symbolet

Han skjønte at noe var feil da han heller ville ligge i senga enn å være sosial.

– Og når du bare snur telefonen når den ringer, når du ikke blir så opptatt av å dusje. Når rutinene i livet går en helt annen vei, så burde varsellampene blinke, sier Erlend Elias, og fortsetter:

– Når du havner ned i en dyp depresjon og samtidig er på tv. Det unner jeg ingen.

Han trekker frem ELLE-festen i 2019 som et bunnpunkt.

– Min greie var at jeg ble jævlig oversminka, tuperte håret, og gikk i helt villt mye bling bling. Jeg så ut som om Michael Jackson på det sykeste og avdøde Elizabeth Taylor hadde fått et barn. Helt skrekkelig, men jeg forsøkte alt jeg kunne, forklarer han.

IKKE FRISK: Erlend Elias sier at han og lillebror Erik Sæter ler av utseende hans fra 2019 i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ville avslutte livet

I månedene før han la seg selv inn, lå han bare i senga.

– Da var lillebror inne tre ganger om dagen og sjekka. Det var takket være ham, mamma og familie ellers at jeg kom meg opp. Så det er ingen selvfølge at jeg sitter her, jeg tenkte på å avslutte det mange ganger, sier Erlend Elias åpenhjertig.

– Det er veldig deilig å få lov til å være tilbake og si at man er frisk.

Nå har han noen faste rutiner for at det skal holde seg slik.

– Det handler om å ikke ta på seg for mye, trene, spise sundt, være snill med seg selv. Rett og slett leve et mer harmonisk liv og ikke drive rovdrift. Tenke positivt, positivisme er min religion, sier Erlend Elias.

TEAM: Raylee og Erlend Elias var på lag i Good Luck Guys. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Han tok seg to år fri fra alle tv-oppdrag, som ble til tre da pandemien kom. Nå synes han det er fantastisk å være tilbake i Good Luck Guys.

– Jeg ville ikke dra på noe før jeg følte meg frisk psykisk og fysisk. For å komme i konflikter når man ikke tenker rasjonelt, det er ikke heldig for meg, og ikke noe gøy for de rundt meg.