– Jeg ville bli en skuespiller. Det var aldri intensjonen å bli artist på fulltid.

Det forteller Selena Gomez (31) i en podkastepisode av «Smartless», skriver Variety.



Den prisbelønte artisten forteller i podkasten at musikk aldri var det hun ønsket å satse på, og sier videre at hun er sliten.

– Jeg har ett til album i meg, men jeg ville valgt skuespillerkarriere.

Barnestjerne

Gomez gjorde i tidlig alder stor suksess i Disney-serien «Magikerne på Waverly place», og har i etterkant gjort flere filmprosjekter. Nå er hun aktuell i Disneys «Only murders in the building».



Samtidig som hun har drevet med musikk og skuespill, har Gomez bygget seg et imperium i kosmetikkverden med sminkemerket sitt «Rare Beauty».



I podkastepisoden forteller hun at hun ønsker å finne noe å lande på, og holde seg til.

– Jeg ser på meg selv mer som en skuespiller, forteller hun i podkasten.

Gomez sier så at det slet mye på hennes mentale helse å jobbe med både musikk og skuespill. Dette var grunnen til at hun kansellerte sin «The Revival»-turné i 2016. Hun forteller at hun selv ikke synes at hun er den beste sangeren, men at hun kan å fortelle en historie, og elsker å lage musikk.

I august i fjor slapp Gomez sangen «Single Soon», som er den antatte førstesingelen til det kommende albumet.

Funnet kjærligheten



I desember i fjor gjorde Gomez det offentlig at hun hadde funnet kjærligheten med musikkprodusent Benny Blanco.

Det gjorde hun gjennom å kommentere flere innlegg på Instagram.

«Han er hele mitt hjerte», lyder en kommentar.

«Han er absolutt alt for meg i hjertet mitt», lyder en annen kommentar under et bilde av paret på en brasiliansk fanside.



Siden har hun delt flere bilder og uttrykt mye takknemlighet og beundring for sin nye flamme.