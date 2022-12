– Jeg møtte veggen 100 prosent

GOD KVELD NORGE (TV 2): 2022 har lært Niklas Silseth Baarli at han må ta pauser, og at ektemannen er en hyggelig fyr.

Og kjente for første gang på angst.

– Velkommen!

Niklas Baarli står og måker snø på den splitter nye hytta på Hadeland, mens hunden Bjarne løper febrilsk rundt. Han klemmer sin tidligere kollega i God kveld Norge, Marte Bratberg, som har tatt turen for å oppsummere året.

– Jeg hadde sett for meg at året skulle bli mye roligere enn det har vært. Det har vært et turbo-år, helt spinnvilt. Jævlig slitsomt, men også sinnssykt gøy, sier Baarli når de to har satt seg til rette innendørs.

Han startet året som God kveld Norge-programleder, programleder for frokostshowet på P5, podkast-host og ikke minst Farmen kjendis-deltager.

GAMLE VENNER: Marte og Niklas var de første til å ta God kveld Norge over i en ny digital epoke. Foto: Ola Thingstad

Ble «hata»

Det var nemlig Farmen kjendis som skulle få det til å koke rundt mossingen. Han havnet dypt inne i reality-bobla, og den folkekjære Niklas Baarli var ikke til å kjenne igjen.

– Jeg har jobbet i media siden jeg var 18, og det har egentlig alltid vært ganske alright. Bare gode tilbakemeldinger hele veien. Så det var nytt å plutselig være en fyr som folk ikke likte. Som folk uttalte hva de syntes om. Det var ikke noe gøy, minnes Baarli.

Plutselig var vennlige smil byttet ut med kjeft fra eldre damer på butikken.

– Ja, det gikk inn på meg. Når det er avisforside dag inn og dag ut, det er kommentarer på butikken, og du kan ikke gå ut på byen uten at noen skal mene noe om deg. Trykket blir ganske voldsomt, forteller 33-åringen.

BOBLA: Niklas trodde ikke han skulle havne i realitybobla, men det tok kun én uke så var han dypt inne i spillet. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Han trekker frem krangelen med Øyunn Krogh som det verste. Reaksjonene var mange etter at Baarli blant annet kalte henne for et «rævva menneske».

– Under den perioden der var jeg for det meste hjemme. Da kunne jeg ikke gå ut av døra uten at noen ropte.

Oppsøkte psykolog

Baarli måtte til slutt oppsøke profesjonell hjelp, og heldigvis er ikke den hjelpen langt unna.

– Jeg har verdens beste ektemann som heldigvis er psykolog, så han vet hvordan man skal håndtere kriser. Jeg brukte han en god del. I tillegg til det så begynte jeg å gå til en faktisk psykolog, for presset ble rett og slett for mye, forteller han.

EKTEMANN: Benjamin var god å ha da det kokte som verst for Niklas. Her rett før Niklas skal lede Gullruten i Bergen. Foto: Eivind Senneset

Når Farmen «endelig» var over stoppet på ingen måte Baarli-toget. I tillegg til å lede God kveld Norge, Frokostshowet på P5 og podkast med ektemannen Benjamin Baarli Silseth, så skulle Niklas lede Gullruten, han deltok på «Sofa», og programmet «Alt min far ikke har lært meg» var rett rundt hjørnet.

– Når jeg skal ramse opp selv så glemmer jeg alltid en eller to ting. Jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk den kabalen til å gå opp. Du kunne ikke skru på TV 2 en stund uten at trynet mitt var der, sier Baarli.

Han forteller at han sov veldig lite. Dagene startet med morgenradio kl. 05:00, og med diverse innspillinger kunne de vare helt til kl. 23.

– Det var kanskje de hardeste månedene jeg har hatt i mitt liv, det var helt forferdelig. Jeg skulle gjerne sett at jeg sa nei til noen prosjekter eller utsatte de. Men det er noe med at når toget går, så lenge det ikke stopper så kommer man i mål på et eller annet vis, forklarer Baarli.

GOD MORGEN: Hver dag kan du våkne til lyden av Niklas Baarli, Stian Røste og Vida Lill Berge på P5. Foto: P5 / Nent

Slet med angst

Noen vil kanskje si at det er oppskriften på utbrenthet, og Baarli innrømmer at han til slutt smalt i veggen.

– Ja ja, jeg møtte veggen, 100 prosent. For første gang i mitt liv har jeg opplevd angst. Jeg har ligget i senga flere ganger og ikke klart å stå opp.

Han sier at det ikke hadde noe med Farmen-kritikken å gjøre, men det hjalp hvert fall ikke. Mens han jobbet 12 timers dager føltes det som om han ble hatet av hele nasjonen.

– Så skulle jeg lage folkekjær TV med faren min, smile på Sofa og lage underholdning om morgenen. Totalsummen av det gjorde at jeg ikke klarte å stå opp noen dager. Jeg ble bare liggende med angst og krampegråt. Det er vel det som kalles angstanfall da, forteller en ærlig Baarli.

De som kjenner mossingen vet at han er glad i en god flaske vin, og i en fest. Dette fant han også tid til oppi alt sammen.

– I helgene når jeg burde ta meg inn, så tok jeg meg ut. Man burde trappe ned på alkohol og spise grønnsaker. I stedet så spiste jeg rødt kjøtt hver dag og drakk så mye alkohol som jeg fikk tak i. Så jeg levde altfor hardt, men nå har jeg bremsa, bedyrer Baarli.

Når han tar i mot God kveld Norge på hytta kan han fortelle at han har gått ned 11 kilo, og spiser kun én gang om dagen.

Bli med inn i Niklas Baarli sin nye hytte FORNØYD: 11 kilo lettere, Tesla, hytte, og nesten like rask som Bjarne i full galopp. Foto: Ola Thingstad

Løsningen på probleme ble en god sommerferie, og en opprydning i kalenderen.

– Å få tid til å puste var det som skulle til, og å innse at jeg må begynne å si nei til ting.

I høst har han «kun» ledet Farmen og laget morgenradio på P5. I tillegg til podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi». I mai er det en ny runde med «Gullruten».

Han kjeder seg ikke.

– Nei, jeg har oppdaget at det er ganske hyggelig å være sammen med ektemannen min. Han er egentlig en ganske fin fyr. Jeg skjønner hvorfor jeg falt for han for 11 år siden. Fader, så hyggelig det er med fritid, nå stortives jeg, smiler Baarli.

STORTRIVES: Niklas har snudd kaosåret og koser seg nå med mer fritid. Foto: Ola Thingstad

Vil ha barn

Når man jobber så mye som Niklas Baarli har gjort i 2022, så klirrer det også en del mynt i kassa. Men på samme måte som han liker å tjene penger, liker han også å bruke dem.

– Jeg ferierer dyrt, jeg har kjøpt hytte, bil og leilighet. Penga går dit. Jeg har et selskap som jeg lar pengene stå i, og så tar jeg ut lønn til meg selv. Så prøver jeg også å spare litt penger, sier Baarli, som avslører at det er noe helt spesielt han og ektemannen sparer til.

– Jeg må ha penger til barn da, for det er kjempedyrt med surrogati. Vi snakker om barn, og vi har lyst på barn. Men vi har heldigvis ingen biologisk klokke, jeg føler kanskje at vi har et vindu fram til vi er 40.

Han sier at drømmen er å adoptere, men da må Norges politikere stille krav til andre land.

– Landene som adopterer bort barn aksepterer ikke homofile, og hvis vi vil adoptere et norsk barn blir vi lavt prioritert, så det er i praksis ikke mulig, forteller Baarli.

HVIT JUL: Det blir snø og gode skiforhold for Niklas i jula. Foto: Ola Thingstad

Faren er kreftsyk

Selv om våren var hektisk, så er Baarli svært takknemlig for at han fikk lage programmet «Alt min far ikke har lært meg» med pappa Lars Baarli (70).

– Det var et TV-program, men for meg ble det en mulighet til å bli kjent med faren min. Det satt jeg veldig pris på. Nå har jo fattern blitt kreftsyk igjen, så det halvåret der er gull verdt for meg, forteller han.

FAR OG SØNN: Niklas er glad for at han har blitt bedre kjent med pappa Lars. Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2.

Baarli forteller at de alltid har hatt et godt forhold, men at de ikke har vært så mye sammen. Om det kommer en ny sesong er vanskelig å svare på nå.

– Akkurat nå er han på sykehuset og får cellegift. Han har beinmargskreft, så det er rett og slett ganske alvorlig. Vi får se om vi rekker noe, og om han er i stand til det.

Jul på hytta

Som skilsmissebarn har ikke Baarli vært så glad i jula, en tid han beskriver som en evig sjongleringsreise. En slags juleturné. I år feirer han og ektemannen på hytta, og de som vil kan komme på besøk.

– Når det endelig er ferie så må jeg ta ferie, og ha det rolig. Svigermor og svigerbror kommer på julaften, og i romjula kommer mor og hennes ektemann. Pappa skulle også opp hit, men han er på sykehuset så jeg får avbryte ferien og besøke han, forteller Baarli.

Hunden Bjarne skal selvsagt også være med, som selv har overvunnet kreften i år.

KREFTFRI: Hunden Bjarne er tilbake i toppform etter å ha overvunnet kreften. Foto: Ola Thingstad

– Bjarne er frisk! Midt oppi alt så fikk jo Bjarne kreft, men vi fikk reddet han. Snakk om mørketida du.. Det føles som at jeg er født på ny, smiler Niklas Silseth Baarli.