SNAKKER UT: I over to tiår ledet Phillip Shcofield det britiske frokostshowet «This Morning». Nå snakker han ut om skandalen som kostet ham jobben. Foto: David Jensen

I mai kom nyheten om at «This Morning»-programlederen Phillip Schofield (61) var ferdig i programmet etter over 20 år.

TV-verten skal ha løyet til kanalen, kollegene og vennene sine etter å ha hatt en affære med en «mye yngre» mannlig kollega.

Schofield ledet det britiske frokostprogrammet siden 2002, og sammen med Holly Willoughby (42) siden 2009.



I en melding på Instagram skrev 61-åringen at det hadde vært «noen vanskelige siste dager».

I sitt første intervju etter skandalen forteller Schofield åpenhjertig om hvordan livet har blitt snudd på hodet de siste ukene.

– Jeg må snakke om TV i preteritum, noe som knuser hjertet mitt. Jeg har mistet alt.

Phillip Schofield sammen med TV-kollegaen Holly Willoughby Foto: Doug Peters

Avviser «grooming»-anklager

I intervjuet med The Sun avviser Schofield anklagene om at han «groomet» den «mye yngre» mannlige kollegaen som han innrømmet å ha en affære med.

– Jeg er helt skamfull og knust, sa Schofield om den «ukloke» men «ikke ulovlige» affæren.

Schofield møtte kollegaen for første gang da han var 15 år, men nekter for at noe seksuelt skal ha skjedd mellom dem før ITV-kollegaen ble 20 år.

– Jeg vet absolutt, og det er ingen tvil om, at jeg gjorde en dårlig og uprofesjonell ting. Jeg vet, jeg vet at jeg gjorde det. Det er ingen unnskyldning, jeg vil ikke komme med en unnskyldning, sa 61-åringen til The Sun.

– Min største unnskyldning må gå til ham.

Døtrene reddet livet

Han forteller også at hans to døtre har reddet livet hans etter mediestormen den siste måneden:

– De har vært med min side hvert sekund, fordi de er redde for å slippe meg ut av syne, sier han i intervjuet.

– Hvis ikke jentene mine hadde vært der, hadde jeg ikke vært her, for jeg ser ingen fremtid.