Det er snart akkurat ett år siden Adrian Sellevoll trodde han skulle dø da han svevde ned mot bryggekanten i Bergen sentrum.

Da levde han et liv som ikke kan sammenlignes med det han lever nå. Nylig la han nemlig ut på Instagram at han har vært over 100 dager edru. Artisten, som også har jobbet som modell, sier at de rundt ham ser en endring.

– Jeg var hos modellbyrået mitt i går og tok nye bilder. De sier at jeg ser mye bedre ut nå som jeg har sluttet å drikke. Jeg så på bildene og bare: «Ja, jeg ser frisk ut!», sier Sellevoll.

FRISK: Adrian ser at han ikke lenger er hoven i ansiktet. Foto: Ola Thingstad

Hadde passet med kjæreste

Så kanskje drar han til Milano og gjør comebach på catwalken neste år, men først skal han gjøre ferdig albumet som kommer i høst. Nylig slapp han singelen «Dø lykkelig», som handler om å finne den dama som du vil tilbringe resten av livet med.

Sellevoll selv er usikker på hva han vil ha.

– Jeg er ute etter å finne lykken, men jeg vetta faen. Jeg synes det er så jævlig kjedelig å date.

– Nå har jeg vært singel ganske lenge. Jeg er ikke keen på å bli sammen med noen, sier han, før han ombestemmer seg:

– Eller, jeg er egentlig det da. Jeg er en forholdstype. Nå hadde det passet greit egentlig, sier Sellevoll.

Han beskriver hele det kommende albumet som veldig følsomt.

– Følelser ... Hvordan man har det inni seg, ting man har gjort feil.

– Hva har du gjort feil?

– Jeg er litt usympatisk av og til. Kan være ignorant. Det er det jeg prøver å fikse opp i, sier Sellevoll.

Turte ikke ta på glasset

Han har forklart tidligere at han kunne drikke 20-30 øl om dagen. Nå har han flyttet litt utenfor Tønsberg og drikker kun alkoholfritt.

– Jeg har kuttet kontakten med jævlig mange folk.

– Folk du hang med i forbindelse med rus?

– Ja. Det var derfor vi flyttet og, jeg tror ikke jeg hadde klart å slutte om jeg fortsatt bodde i Oslo, forteller Sellevoll.

Nylig var han i København og fikk over gjenomsniittlig lyst på en øl da han satt på brygga i Nyhavn.

– Jeg strakk hånden mot glasset, men jeg turte ikke å ta på det engang. Jeg tror jeg har fått skrekken. Planen er å holde meg til neste år, forklarer han.

– Jeg vil ikke bli husket som han drita fulle bergenseren som synger, jeg vil bli husket for musikken og at jeg er en hyggelig fyr.

ENDRING: Adrian Sellevoll ønsker ikke å fremstå usympatisk og ignorant lenger. Foto: Ola Thingstad

Marerittene er borte

Tidligere slet 25-åringen med mareritt om natten, men siden han korket flaska, har alt forsvunnet.

– Det finnes ikke lenger. Det sykeste er at jeg ikke har hatt en eneste abstinens. Så jeg har det bra inni meg. Jeg sover godt og vokner tidlig, sier artisten og minnes alle nachspielene.

– Jeg lurer på hvor mange nach jeg har vært på. Fy faen det er så meningsløst. Sitte våken til klokken ti på morgenen. Totalt unødvendig.

Det er heller ikke bare Sellevoll som sover godt om natten nå.

– Mamma sover godt om nettene, hun slipper å bekymre seg, smiler han.