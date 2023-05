I november i fjor ble Dennis Poppe Thorsen (31) sykmeldt på ubestemt tid. I et halvt år hadde han da jobbet med baren han var med å starte med en kompis i Stavanger.

Samtidig som bareventyret tok form, gikk han gjennom et sårt brudd med kjæresten gjennom ti år, Kristin Gjelsvik (36). De to har en sønn sammen.

Bruddet og et bareventyr som gikk i vasken ble for mye for 31-åringen.

Alt så mørkt ut

Da God kveld Norge snakket med Poppe Thorsen like før påske, så han ingen fremtid.

– Jeg sitter som et stort spørsmålstegn, da jeg ikke har opplevd noe som dette før. Jeg har skikkelig gode venner, men de har heller ikke vært borti noe som dette. Vi snakker åpent og lufter ting, og det kommer mye bra ut av det, men akkurat nå vet jeg ikke helt hva som er best for meg, sa han den gang.



I slutten av april informerte han sine følgere på Instagram, at han selv hadde oppsøkt hjelp og lagt seg inn.

«Da har det seg slik at jeg ikke har de verktøyene som kreves for å komme meg ut av denne depresjonen. Jeg har lagt meg inn, for å få den hjelpen jeg trenger», skrev han i innlegget.



I flere uker var Dennis Poppe Thorsen innlagt på Stavanger Distriktpsykriatiske Senter.

– Har det som skal til for å være lykkelig



Nå er han ute, og tilbake hos familien i Stavanger, og de siste innleggene til Pope Thorsen og familien vitner om at innleggelsen var redningen.

– Livet er et eventyr, og jeg innser at det er vanvittig hva livet har å tilby. Jeg har hatt få nedturer i livet. Jeg kan ikke gå rundt å tro at livet er en dans på roser. Da jeg var innlagt, fikk jeg møte masse forskjellige mennesker. Med det fikk jeg satt ting i perspektiv, for jeg kan med hånden på hjertet si, at jeg er ikke den som har det vondest. Jeg har det som skal til for å være lykkelig, sier Poppe Thorsen til God kveld Norge.



Under innleggelsen på Stavanger DPS fikk han seg en real oppvekker.

– Å legge seg inn strider mot alt i min kropp. I begynnelsen følte jeg at det gjorde ting verre. Men så gikk det gradvis bedre og bedre. Jeg snakket med leger og psykologer. Til syvende og sist var det jo meg selv som dro meg opp av søla, sier han åpenhjertig.



Utelukker ikke Oslo-retur

Han sier at han i forkant av innleggelsen bar en stor maske. Han visste ikke lenger hvem han var, eller hvordan han skulle komme seg utav dette. Han forteller at alt så mørkt ut, og at han hadde gitt opp. Heldigvis kom han til det punktet at han innså at han trengte hjelp.

– Jeg innså at jeg har det som skal til for å være lykkelig, og det er en stor motivasjon for meg. Jeg var deprimert blant annet fordi jeg så min sønn for lite. 17. mai fikk jeg fri og kunne reise til Oslo. Da fikk jeg henge litt med sønnen min, og jeg ser at jeg har så mye godt i livet. Nå er masken lagt bort, og jeg smiler, på ekte.



Poppe Thorsen sier han tar en dag av gangen, men at han nå er i en fase hvor han skal finne ut hva som er viktig for ham.



– Ting er jo ikke over ennå, men jeg ser mye lysere på livet. Ting skal bli bedre. Jeg trenger min sønn så mye som mulig i livet, og om det betyr at jeg må vende tilbake til Tigerstaden, ja, da gjør jeg det, forteller han.

– Om jeg må flytte for å ha det bra, da er det sånn det blir, legger han til.