– Jeg blir kvalm!

Nylig kunne God kveld Norge melde at Johan Golden (48) og Atle Antonsen (53) hadde fått fritak fra å stå på Alliansens valglister foran høstens kommunestyrevalg i Oslo.

Begge var satt opp på listen mot sin vilje.

«Jeg er oppført mot min vilje på Alliansens liste for kommune- og fylkestingsvalget. Hva kan jeg gjøre for å bli fjernet fra den, og er det noen sanksjoner, bøter eller lignende som kan sendes til tosken Lysglimt?», skrev Golden i sin søknad om fritak.



Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen svarte som følger:

– Dette er jo festlig. Golden og Antonsen lever av å ha det moro med folk. De har også hatt moro med meg, Lysglimt. Men, når noen har det moro med dem, da blir de sure.



Også influenser Oskar Westerlin (24) var satt opp på listen, noe han tidlig ga uttrykk for at slett ikke var ønskelig. Også han har nå fått innvilget fritak.

Glemte å be om fritak

Fristen for å reservere seg fra å stå på listene gikk ut 2. mai. Nå har Valgstyret gått gjennom listeforslagene, og de godkjente valglistene er nå offentliggjort på Oslo kommunes hjemmesider.

På valglisten til Alliansen – Alternativ for Norge, står partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen øverst. Men rett bak ham finner vi radioprofil Espen Rustad Thoresen (64).

Når God kveld Norge kontakter ham fredag morgen, blir han mildt sagt oppgitt.

– Jeg står som nummer to på listen?!



ALLIANSENS VALGLISTE: Slik ser den nå godkjente valglisten til Alliansen - Alternativ for Norge ut. Foto: Oslo kommune

Thoresen forteller at en Facebook-venn tidligere opplyste ham om at han sto på listeforslaget, men at han så har glemt å følge det opp.

– Jeg er ikke blitt spurt, og det er ikke frivillig at jeg står der. Jeg skjønner ikke at det ikke er et lovverk som beskytter folk mot sånt. Om jeg kan gå ut offentlig og ta avstand fra dette, så vil jeg gjerne benytte den sjansen, sier han.



HOLDT PRESSEKONFERANSE: Espen Thoresen, Johan Golden, Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen holdt pressekonferanse om kommende maktkamp i Alliansen, juni 2019. Foto: Gorm Kallestad

Ifølge valgloven er det fullt lovlig å sette opp en person som kandidat på et listeforslag uten å spørre personen først.



Under forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg ble han ufrivillig ført opp på samme liste. Den gang valgte han, sammen med blant andre Johan Golden, å holde en pressekonferanse hvor de tydelig sa at de gikk inn for å få partileder Lysglimt kastet.

Denne gang har han ikke hatt en plan, utover at han helst ikke vil se sitt navn der.

– Men kanskje jeg skal gå inn i det politiske miljøet og sprenge dette partiet fra innsiden? Så det kan bli et antirasistisk parti som åpner for mer innvandring …



Partileder Lysglimt har tidligere rost nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), samt at han har kalt holocaust «et propagandagrep».



– Dette laget er brunere enn drakta til Mjøndalen. Det er tullete politisk idioti, og det fortjener ingen oppmerksomhet. Jeg har forsøkt å ignorere Lysglimt, men dette er jo trakassering av mennesker. Jeg må uansett skrive til ham nå, og gå offentlig ut og ta avstand fra dette, sier Thoresen.



– Blir kvalm



Han sier at det at han er ført opp på partiets liste nok en gang, kan ha sammenheng med at han skrev en kronikk der han gikk til angrep på partiets leder.

– Kanskje er dette hevnen. Jeg vet ikke hva som driver ham, men jeg blir kvalm. Hvis han har noe som helst ryggrad, så håper jeg han setter seg ned i hagen sin og holder kjeft. Jeg har bedre ting å drive med enn dette her, sier han.



Thoresen er i dag fullt opptatt med å lage en podkast-serie i samarbeid med Redningsselskapet, samt at han er med å arrangere en festival som går av stabelen i Moss neste uke.

– Men konsekvensen av at jeg fortsatt står på listen er jo bare at Alliansen blir et liberalt parti for økt innvandring, og at Lysglimt blir kastet.



Lysglimt: – Lykke til!



God kveld Norge har vært i kontakt med Lysglimt Johansen. Han forteller at han er stolt over å ha Espen Thoresen på listen til sitt parti.

PARTILEDER: Alliansens partileder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Foto: Heiko Junge

– Politikk og humor går nå hånd i hånd, og Espen er den beste. Vi er stolt av å ha ham i Alliansen. På pressekonferansen for tre år siden var jo også Espen stolt av å være Alliansen-mann, sier han til God kveld Norge.



Han understreker, som sist, at man skulle tro det var greit å ha det moro med komikere, som tross alt «synes det er rasende festlig å ha det moro med andre».

– Uansett, vi ønsker Espen alt godt med nytt parti. Her viser jo Espen fint prinsippet i Alliansen, med at vi ikke har et partiprogram og at alle kandidatene står helt fritt hver for seg. Lykke til med partiet og godt valg, avslutter han.