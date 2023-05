Jannecke Weeden om å se barna bli voksne: – En sorgprosess

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programlederen legger ikke skjul på at hun til tider synes det har vært vanskelig å se barna bli eldre.

I helgen ble Jannecke Weedens (46) yngste sønn konfirmert.

Under mandagens premierefest for Viaplay-serien «Halvors eventyrlige verden», snakket programlederen om hvordan det er å se sine to sønner, Caspian (15) og Elias (20), bli voksne.

– Jeg har vært i en sorgprosess. Det startet da han yngste begynte på skolen, da husker jeg at jeg bare gråt og gråt, forteller hun.



– Fryktelig vemodig



Weeden forteller at hun for ikke lenge siden gikk gjennom en ny sorgprosess, i perioden fra da hennes yngste sønn var 12 år frem til han fylte 14 år.

– Da merket jeg at nå trenger ikke den yngste meg så mye lenger heller, så jeg følte meg så tom. Det var to år hvor jeg var skikkelig lei meg og ordentlig trist, med tanker som «hvem er jeg, hva gjør jeg nå?».



Programlederen forteller at hun var nødt til å tilpasse seg en slags ny hverdag.

– Jeg hadde «bare» vært mamma så lenge, så skulle jeg plutselig finne ut hvem jeg var uten å skulle passe på hele tiden, arrangere helgeplaner og være med på treninger; de ordner plutselig alt selv. Det synes jeg var fryktelig vemodig.



– Jeg var veldig mye lei meg, i tillegg til at jeg gikk gjennom en skilsmisse, så da så jeg dem plutselig mindre også.



TV-profilen skilte seg fra barnas far, Lasse Weeden, i 2017 etter å ha vært gift i nærmere 17 år.

– To kule folk som jeg kan være venn med



Til tross for at Weeden til tider har syntes det har vært tøft å skulle se sønnene vokse opp, har hun det siste året begynt å se annerledes på prosessen.

– På et eller annet tidspunkt i fjor begynte jeg å tenke: Dette er to mennesker som jeg har laget selv og som jeg liker å henge med.



Hun beskriver dette som den største «mamma-aha-opplevelsen».

– Det å komme dit hvor jeg tenker: Herregud, dette er jo to kule folk som jeg kan være venn med, jeg skal passe på dem litt óg, men jeg liker å være sammen med dem. Det er fint.



– Hvordan er det å være mamma til en 20-åring?

– Det å si høyt at jeg har en 20-åring, det resonnerer ikke i hodet mitt. Jeg skjønner det ikke selv. Jeg klarer liksom ikke å forholde meg til det, ler hun.

Megler i Spania

For et par år siden var Weeden programleder i Viaplay-programmet «Lukket visning». Der ble hun kjent med luksusmegler Fredrik Lilloe, som er daglig leder i Sør-Frankrike-avdelingen til meglerfirmaet Knight Frank.

I ettertid av serien har Weeden begynt å jobbe i firmaet.

– Fredrik sa til meg at han gjerne ville at jeg skulle være den første norske kjøpere møter der borte. Så det er jo et kjempekompliment å få.



– Nå har jo barna blitt så store at jeg har kunnet takket ja til å jobbe i Frankrike og farte frem og tilbake. Han ene kan passe både hund og hus her hjemme.



– Et steg mot å gjøre noe annet



Arbeidshverdagen i meglerfirmaet byr på visninger i en rekke luksuriøse hjem.

– Den forrige boligen jeg så på kostet 4 milliarder kroner. I starten tenkte jeg «hvordan er det mulig?», men nå har jeg sett så mye og blir veldig imponert hvis noen kan vise meg noe jeg ikke har sett før.

Weeden leker med tanken om å kombinere meglerjobben med TV.

– Det er et steg mot å gjøre noe annet. Det er ikke så mange jobber til kvinner over 40 år i TV-bransjen, men å kunne mikse det hadde vært kjempegøy.

– Jeg har blitt spurt om jeg kunne tenke meg å ha et kamereateam som følger meg i hverdagen. Kanskje på jobb i Frankrike, men jeg hadde satt en stopp der.