Jan Thomas røper: – Måtte tilbake på operasjonsbordet

OPERERT: Jan Thomas røper operasjon i forrige uke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kjendisstylisten forteller at han nylig gjennomgikk en ny operasjon.

Onsdag kveld, på selveste valentinsdagen, var det duket for lanseringsfest av for den nye podkasten til prinsesse Märtha Louise, Lilli Bendriss og Mari Manzetti «Heartsmart Conversations».

Trioens gode venner, Jan Thomas (57) og Harlem Alexander (37), var til stede på festen, hvor førstnevnte røper at han har vært litt redusert i det siste.

– Jeg måtte tilbake på operasjonsbordet forrige uke, for å sjekke at ting var på stell. Og det var de, så det er ikke noe dramatisk, men likevel er en operasjon en operasjon. Så jeg er litt stiv og rar, sier han til God kveld Norge.

I fjor høst fikk nemlig 57-åringen operert ut en svulst i det venstre brystet. Klumpen viste seg å være ufarlig, men ukene i påvente av prøvesvaret var tunge.

«Etter en ventetid som har følt litt som en evighet kom beskjeden fra legen at prøvene mine var helt fine. Så uendelig lykkelig», skrev han den gang i et innlegg på Instagram.

– Lever på en rosa sky

Tross operasjoner smiler livet ellers for paret.

På tampen av fjoråret gikk 57-åringen ned på kne og fridde til Alexander, foran et fullsatt publikum på Chat Noir under innspillingen av «Jan Thomas og Einar Tørnquists årlige julepodshow».

– Jeg lever fortsatt på en rosa sky etter forlovelsen. Det er veldig stas, og det føles veldig rett og veldig riktig, forteller Alexander.



Dette er også deres første valentinsdag som et forlovet par.

– Jan kom på jobben min med bakverk som han elsker, skolebrød, gulrotkake og masse bakst. Vi har vært sammen i hele dag, forteller Alexander.



De har begge ellers vært veldig hemmelighetsfulle om det kommende bryllupet, og vil ikke røpe store detaljer denne gangen heller.

– Vi vet jo ikke så mye selv enda, men vi planlegger. Det er jeg som drar litt i tråder. Jeg vet sånn cirka hvordan jeg vil at det skal se ut, jeg har en pintrest, forteller Harlem.



Han utdyper:

– Jeg ser for meg en hage med masse sitroner. Jeg vil gå barbeint. Jeg vil egentlig at alle skal gå barbeint. Så det er veldig lowkey bryllup. Veldig avslappende sommerfest. Ikke så veldig «bryllupene». Jeg vil ha et utradisjonelt bryllup.

Låne leiligheten til prinsessen?

Ikke lenge siden lånte også Jan Thomas ut leiligheten sin til prinsesse Märtha og forloveden Durek Verrett i forbindelse med fotografering av forlovelsesbilder.



LÅNTE LEILIGHETEN: Jan Thomas lånte bort leiligheten sin til Märtha Louise og Durek Verett, nå håper han at han kan låne deres leilighet. Foto: Sara Abraham / NTB

– Skal dere låne deres leilighet når dere skal ta forlovelsesbilder?

– Ja, så nå satser vi på at Märtha låner bort sin leilighet, slik at vi kan ta våre bilder. Det er dealen. Det skal jeg passe på å minne henne på, sier Jan Thomas lattermild.

Avslutningsvis forteller at han ikke ville vært noen andre steder enn Märtha lanseringsfest i kveld.

– Vi er her i kveld fordi vi ønsker å feire suksessen til våre venner, som snakker om det viktigste i verden – som er kjærlighet