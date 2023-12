Jamie Spears har amputert beinet

Det melder en rekke amerikanske medier, blant annet TMZ.

Ifølge TMZ skal Spears (71) angivelig ha amputert beinet for en måned siden.

Kilder forteller avisen at faren til sangerinnen skal ha fått en enorm infeksjon i ett av beina, og skal ha ligget på sykehus i ukevis.

Etter fem operasjoner uten å klare og få kontroll på infeksjonen, skal legene dermed ha tatt valget om å amputere.

Videre kommer det frem at 71-åringen ikke har det bra. I tillegg til amputasjonen har han i stor grad måtte takle kritikk over hvordan han har håndtert vergemålet over datteren Britney (42).

Nå sier TMZs kilder at sangerinnen har myknet opp overfor faren etter at de har hatt en bitter strid i lang tid.

Hun skal blant annet ha sagt at hun savner han og tilbudt å sende penger for å hjelpe han.

Faren har ikke lagt skjul på at det er ingenting annet han vil enn å gjenoppta kontakten med datteren igjen.