Jamie Lynn Spears klar for «Dancing With the Stars»

DANSEKLAR: Jamie Lynn Spears skal være med i neste sesong av «Dancing with The Stars». Foto: Jamie Gilliam

Britney Spears sin lillesøster, Jamie Lynn Spears, skal delta i høstens sesong av «Dancing With the Stars».

Det har vært et travel år for sangeren og skuespilleren, Jamie Lynn Spears (32), som nylig var aktuell i realityserien «Special Forces» og komdiefilmen «Zoey 102». Sistnevnte er en oppfølger til den populære Nickelodeon-serien «Zoey 101».

I tillegg er hun jevnlig å se i serien Sweet Magnolias på Netflix, som nylig slapp sin tredje sesong.



Nå er hun klar for danseeventyret «Dancing With the Stars», som er den amerikanske ekvivalenten til «Skal vi danse».

Det varsler en rekke medier, blant annet The Hollywood Reporter.



Spears skal delta sammen med «Vanderpump Rules»-stjernen Ariana Madix og «Ungkarskvinnen» Charity Lawson.

Resten av casten vil bli annonsert onsdag på «Good Morning America».



KONKURRENT: Ariana Madix skal konkurrere mot Jamie Lynn Spears i «Dancing With The Stars». Foto: STEFANI REYNOLDS

Årets utgave blir den 32. sesongen, og vil returnere til ABC samt streames på Disney+.

Nytt for året er også at danseren Julianne Hough trer inn som programleder sammen med Fresh Prince of Bel Air-stjernen Alfonso Ribeiro. Det etter at den tidligere programlederen Tyra Banks valgte å forlate showet tidligere i år.